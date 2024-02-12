'Как мощно! Лучше оригинала!' Польская группа Lunaria перепела Teresa & Maria и шокировала даже украинцев

Польский дуэт Lunaria записал кавер на композицию Teresa & Maria, с которым певицы Jerry Heil и alyona alyona будут представлять Украину на 68-м песенном конкурсе Евровидения-2024. Поляки не только поразили силой своего голоса, распевая хит украинок, но и перевели текст на польский язык. Слушатели остались в восторге от такой адаптации песни.

Некоторые даже пришли к выводу, что кавер поляков нравится им больше оригинала. Соответствующее видео было размещено на YouTube-канале группы Lunaria, а также в Instagram музыкантов, где оно и собрало тысячи восхищенных отзывов.

"Прекрасная мелодия. Песня Евровидения Jerry Heil и alyona alyona... Держим кулаки за девушек! Желаем лучшего выступления на Евровидении 2024", – подписали свой ролик польские артисты.

Вокалист коллектива Борис Степанян покорил слушателей своим нежным и одновременно мощным голосом. Выполняя уже знакомые каждому украинцу строки "З нами Мама Тереза і Діва Марія. Босі, ніби по лезу, йшли по землі" на польском языке, певец поразил эмоциональностью, а также тем, как брал высокие ноты.

Второй участник коллектива Михал Поселек был ответственен за живую музыку. Он воспроизвел оригинальную мелодию на гитаре и синтезаторе.

Сначала музыканты сделали только так называемую демо-версию переведенной с украинского на польский песню, однако спрос аудитории был настолько велик, что они записали полноценный кавер.

Тысячи слушателей, среди которых немало украинцев, остались в восторге от работы польского дуэта. Отреагировала на кавер даже Jerry Heil. Судя по ее комментарию, она была в шоке услышать собственную песню в такой интерпретации. "WHATTTTTTTT", – оставила под видео победительница Нацотбора-2024, добавив смайлики сердец.

Между тем, другие пользователи сети также делятся своими впечатлениями от прослушивания польскоязычной версии Teresa & Maria. Украинцы благодарят музыкантов за поддержку и новое звучание хита, а некоторые даже называют кавер лучше оригинала. Не все согласны с последним утверждением, однако вокал и душевность песни от Lunaria также оценивают самыми высокими показателями.

"Супер! Лучше оригинала звучит! Мощно! Вау!", "Браво. Спасибо с Украины! Очень красиво", "Значительно лучше оригинала! Песня воспринимается абсолютно по-другому", "До мурашек по коже", "Вау! Как же это круто! Так держать", "Переслушиваю уже десятый раз. Это так красиво", "Прекрасная версия замечательной песни, прекрасное исполнение", "Не могу прекратить слушать. Очень талантливо", – оставляют эти и другие комментарии пользователи сети.

Напомним, песня Teresa & Maria уже стала хитом, но вместе с тем вызвала волну обсуждения из-за неоднозначной фигуры Матери Терезы. О чем идет речь в конкурсной композиции – читайте здесь.

Тем временемalyona alyona & Jerry Heil и "Суспільне Мовлення" подписали договор на участие в 68-м песенном конкурсе Евровидения-2024. Это последний этап, после которого можно с уверенностью констатировать, что представительницами Украины в шведском городе Мальме будет дуэт известных артисток с песней Teresa & Maria.

Украина выступит в первой части первого полуфинала Евровидения-2024. Что уже известно о конкурсе, где и как он будет проходить – узнайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победном дуэте Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре. Детальнее – читайте в материале.

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