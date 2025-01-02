Как кадры из сказки. Король Дании Фредерик и королева Мария устроили свой первый новогодний ужин для всей семьи

Король Дании Фредерик Х вместе с женой, королевой Марией устроили свой первый новогодний ужин. На торжественном мероприятии, куда были приглашены все члены семьи монархов, Их Высочества появились во впечатляющих образах, будто из сказки.

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Как пишет Daily Mail, гала-ужин знаменует год с тех пор, как Фредерик Х сошел на престол, ведь его мама, королева Маргрете II официально отреклась от титула монарха. Она известила общественность о своем решении в новогоднюю ночь.

На торжественном событии королева Мария появилась в поразительном образе. Монархиня нарядилась в темно-зеленое платье в пол, акцентным элементом которого стали кружевные рукава. Она добавила несколько интересных деталей с помощью массивных украшений, а именно бриллиантовой диадемы, сережек и золотого ожерелья. В макияже Ее Высочество отдала предпочтение нюдовым оттенкам. Королева Дании распустила волосы а передние пряди собрала позади.

Со своей стороны, король Фредерик Х посетил новогодний ужин в традиционном военном костюме. Он соединил темный фрак и брюки с золотыми лампасами. Монарх добавил к образу белые перчатки.

На торжественной гала-ужине присутствовала и королева Маргрете II. Она предстала перед публикой в длинном голубом платье, которое дополнила коричневой шубой и каблуками. Ее Высочество собрала волосы в пучок и добавила интересного акцента прическе с помощью диадемы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что король Фредерик Х показался на публике с тремя младшими детьми.

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