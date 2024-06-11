Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу со своей невестой и удалил из сети все общие фото

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев прокомментировал слухи о разводе со своей невестой Марьяной Боцвинюк, которая на 20 лет моложе актера. Теперь с Instagram-странице знаменитости исчезли все общие фото влюбленных.

В разговоре с журналисткой Радио Люкс Наталкой Тур, 51-летний режиссер признался, что пока не планирует праздновать свадьбу. Сеитаблаев сделал предложение Боцвинюк еще осенью 2023 года. Звезда рассказал, что пара не обсуждает этот вопрос, кроме того влюбленные еще не оформили официально свои отношения.

"Мы переживаем непростой период отношений, поэтому не знаю как дальше, – поделился военнослужащий. – Мы оба взрослые люди и есть определенные убеждения, определенные взгляды на жизнь, которые у взрослых людей далеко не всегда сходятся". Живет ли пара вместе, актер комментировать не стал.

Как известно, избранница режиссера Марьяна Боцвинюк младше его на 20 лет. Пара впервые появилась на публике вместе в июне 2023 года на допремьерном показе фильма "Рашизм. История болезни" в Киеве. Что еще известно об отношениях звезды, для которого это будет третий брак – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ахтем Сеитаблаев познакомил старшую дочь со своей невестой: между женщинами всего два года разницы.

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