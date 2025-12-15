Как Гринч украл Рождество и вывел из себя Джима Керри: актер признался о панических атаках на съемках легендарного фильма

Фильм "Как Гринч украл Рождество" 2000 года давно стал рождественской классикой и каждый год возвращается в телеэфиры накануне праздников. Однако за яркой семейной комедией Рона Говарда с Джимом Керри в главной роли стояла крайне изнурительная и психологически сложная работа, о которой актер признался лишь впоследствии.

К 25-летию ленты Керри и члены съемочной группы в разговоре с Vulture рассказали, что процесс создания Гринча стал для актера настоящим испытанием. Из-за минимального использования компьютерной графики почти весь образ персонажа строился на сложном гриме, протезах и костюме, которые актер вынужден был носить часами.

По словам Керри, костюм был изготовлен из чрезвычайно зудящей шерсти, а массивные накладки и протезы лишали его какого-либо комфорта.

"У меня были 25-сантиметровые пальцы, поэтому я не мог почесаться, прикоснуться к лицу или сделать что-либо другое. У меня были зубы, с которыми приходилось учиться разговаривать, и полные контактные линзы, покрывающие весь глаз, и я видел лишь небольшой туннель перед собой", – вспоминал актер, добавляя, что из-за протеза носа все время дышал ртом.

Продюсер Брайан Грейзер отметил, что некоторые элементы образа, в частности зеленые линзы, можно было добавить цифрово. Однако Керри настаивал на максимальной физической достоверности.

"Он хотел иметь зеленые глаза. Они были как фрисби в его глазах. Ему было очень больно", – объяснил продюсер.

Нагрузка оказалась настолько серьезной, что, по словам режиссера Рона Говарда, Керри начал переживать панические атаки прямо на площадке.

"Я видел, как он лежал на полу между съемками с коричневым бумажным пакетом. Буквально на полу. Он был несчастен", – рассказал режиссер.

Первые сеансы грима длились более восьми часов, и в какой-то момент актер заявил, что готов покинуть проект, отказавшись от гонорара в 20 млн долларов и даже компенсировать расходы студии.

Ситуация зашла так далеко, что продюсеры привлекли бывшего военного инструктора Ричарда Марцинко, который обучал спецназовцев выдерживать пытки. Сам Керри признался, что получил от него перечень радикальных советов для преодоления панических состояний – от физической боли до резкой смены обстановки.

"Он дал мне целый список вещей, которые я мог делать, когда начинал терять контроль. Например, бить себя по ноге со всей силой. Попросить друга, которому доверяю, и ударить его по руке. Съесть все, что вижу. Сменить обстановку в комнате. Если телевизор включен, когда начинаешь паниковать, выключить его и включить радио. Курить как можно больше сигарет", – рассказал о своем спасении актер.

Съемочная группа вынуждена была пересмотреть график работы, поскольку длительное пребывание в гриме буквально разрушало кожу актера. В один из дней Рон Говард даже сам провел съемки в костюме Гринча в знак поддержки. Несмотря на все трудности, фильм был завершен и впоследствии стал одним из самых успешных рождественских релизов своего времени.

