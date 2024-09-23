'Как дети будут смотреть мультики?' Евгений Пашин назвал ключевую причину, почему нужен украинский дубляж

Актер дубляжа Евгений Пашин, голосом которого на телевидении говорят Мэттью Перри, Аль Пачино, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Рассел Кроу, Морган Фримен и другие знаменитости, назвал главное преимущество перевода фильмов на украинский язык. Если не дублировать, например, мультики, а транслировать в оригинале с субтитрами – это делает невозможным для детей, не умеющих читать, восприятие контента.

Видео дня

Актер, таким образом, отреагировал на бывший проект закона расширения сферы применения английского языка, когда депутаты предлагали постепенно отменять украинский дубляж, чтобы показывать кино в оригинале с субтитрами. И хотя в таком формате закон не приняли, Евгений Пашин рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, почему перевод фильмов и мультфильмов очень важен.

"Я за то, чтобы украинский дубляж был! Знаю много примеров, когда дублированный материал значительно качественнее оригинала. Когда актер, озвучивающий или дублирующий, талантливый, то один талант накладывается на другой – и картинка выглядит лучше. А как же насчет детей? Им же интереснее смотреть мультфильмы на родном языке. Мне, например, лень читать субтитры", – выговорился актер.

Он пояснил, что существует определенная категория людей, плохо знающих украинский, а если язык убрать еще и из фильмов, то это может привести к деградации общества.

"Когда под вопросом стоит вообще существование украинского дубляжа, то связывать свое будущее с тем, что где-то удастся что-то дублировать, я бы не стал. Но им же не отказывают в кастингах", – рассказал он о проблеме работы начинающего дублера.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Пашин раскрыл главный секрет сериала "Друзья", благодаря которому ситком популярен и актуален даже спустя 30 лет после премьеры первой серии. Дублер в нем озвучивал героя Чендлера Бинга, которого играл Мэттью Перри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!