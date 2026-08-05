Украинская певица и модель Даша Астафьева раскритиковала своих коллег, которые освещают в социальных сетях светскую жизнь, а вот важные общественно-политические события отодвигают на второй план. Звезду сильно раздражает, что в наше сложное время некоторые представители шоу-бизнеса как будто отключают критическое мышление, ведь презентации клипов для них важнее, чем протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова.

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Как подчеркнула Астафьева, она искренне не может понять, как за весь период большой войны у людей не сформировалась четкая гражданская позиция, если для нее, например, распространение сборов или важной информации стало первоочередным делом. Свое мнение артистка высказала на YouTube-канале "Гончарова podcast".

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"У меня такая отработанная схема. Я публикую сбор , а в следующей stories прошу вернуться и сделать пожертвование. Я просто каждый день просыпаюсь и делаю для других людей эту работу. Потому что, знаешь, мы скоро утонем в премьерах клипов, новых шоу, не поддерживая сборы и не рассказывая о важных событиях", – подчеркнула знаменитость.

По словам Астафьевой, просматривая ленты социальных сетей, она видит многих коллег с бокалами шампанского на различных светских мероприятиях, тогда как на "картонном майдане" против отставки Федорова не встретила практически никого из них. Такая тенденция вызывает у певицы один вопрос: "Неужели, бл*дь, презентации новых коллекций и показы важнее, чем то, что сегодня уволят Федорова, и непонятно, куда мы скатимся?"

Именно из-за такого отсутствия проявления гражданской позиции Астафьева перестала общаться с 90% своих друзей: "Пять лет я не могу понять, как люди до сих пор не проявили это в себе. Мы должны делать свою работу. Нормальные люди подтянутся. А эти люди, как были деганами, так и остались!".

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