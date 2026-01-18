Jerry Heil резко ответила на обвинения Кажанны в 'рабском контракте', а NOVA MUSIC раскрыла детали сотрудничества: кто получал 70% заработка

Публичный конфликт между певицами Кажанной (Анна Макиенко) и Jerry Heil (Яна Шемаева) разгорелся на фоне скандала вокруг Нацотбора на Евровидение 2026, однако быстро вышел за пределы творческого спора и перерос в жесткие обвинения относительно условий контракта с лейблом NOVA MUSIC, которым руководит Шемаева.

Видео дня

В своем посте в Instagram Кажанна заявила, что находится в "рабском контракте" и не может добиться его расторжения, несмотря на предварительные договоренности. По словам артистки, ее якобы шантажируют выплатами зарплаты и роялти, заставляют подписывать новое соглашение с неприемлемыми условиями, а также продолжают привлекать к рекламным съемкам параллельно с финансовым давлением.

"Я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают", – написала певица.

Кажанна также заявила, что лейбл якобы не выплачивает ей роялти, из-за чего она живет с минусом на банковской карте, несмотря на популярность и высокие показатели просмотров. Отдельно артистка отреагировала на упреки об "удачном моменте" для скандала накануне Евровидения и отвергла предположения об искусственной раскрутке конфликта.

"Моя цель – не срач. Моя цель – чтобы индустрия изменилась, а не появлялись лейблы, которые называют себя NOVA и поют старую песенку шоубиза 2000-х", – подытожила она.

Как отреагировала Jerry Heil

Ситуацию публично прокомментировала Jerry Heil – основательница лейбла NOVA MUSIC и финалистка Нацотбора на Евровидение 2026. В своем заявлении певица резко отвергла обвинения в адрес лейбла и лично себя, заявив, что прочитанное стало для нее болезненным и шокирующим.

"Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Потому что знаю, что когда лейбл охотится, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама – это очень печально", – отметила Jerry Heil.

Она подчеркнула, что хорошо известна ее собственная история сложного пути в индустрии, и именно поэтому она никогда бы не допустила подобного отношения к другому артисту.

"Кто знает мою историю, хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом – а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь", – писала артистка.

Jerry Heil отдельно подчеркнула, что лейбл якобы не вмешивался в творчество Кажанны, не диктовал музыкальное направление и не ограничивал ее свободу.

Певица также опровергла слухи о запрете участия в Нацотборе и заявила, что даже была готова снять собственную кандидатуру ради поддержки Кажанны.

"Так же абсурдно звучат утверждения о том, что мы якобы запрещали Ане участвовать в Нацотборе. Я предлагала Ане и даже делилась с командой, что сама не пойду, чтобы полностью ее поддерживать", – добавила Jerry Heil.

Jerry Heil отметила, что все авторские права на музыку принадлежат артистке: "Все авторские права принадлежат Ане. Потому что уже пишут что-то типа "мы забираем права". Алло... Мы же не в 90-х".

Лейбл досрочно разорвал сотрудничество и раскрыл условия контракта

После волны публичных обвинений лейбл NOVA MUSIC официально объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Кажанной. В заявлении отмечается, что сотрудничество началось в октябре 2023 года и изначально планировалось как долгосрочная инвестиция с горизонтом окупаемости в три года.

По данным лейбла, за это время была запущена концертная и коммерческая деятельность артистки практически с нуля: около 10 коммерческих выступлений, два сольных концерта в Киеве, более 70 сотрудничеств с брендами, записано 13 треков, альбом, 10 lyric video и 5 клипов.

В заявлении также публично раскрыты финансовые условия контракта. На старте сотрудничества между сторонами был подписан продюсерский договор, согласно которому 70% чистой прибыли получал лейбл, а 30% – артистка. Все расходы на создание контента, рекламу, команду и инфраструктуру лейбл брал на себя.

Осенью 2025 года, по словам представителей NOVA MUSIC, артистке предложили изменить модель сотрудничества на 50/50, однако она отказалась. При этом лейбл отмечает, что проект до сих пор не вышел в финансовый плюс, но никакой компенсации от певицы не требовали и не требуют.

"Мы никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны. Все финансовые отчеты были продемонстрированы артистке во время личной встречи. Сейчас все вопросы по завершению работы решаются в юридической плоскости", – говорится в заявлении.

Лейбл также сообщил, что договоренность о публичном объявлении разрыва в январе была достигнута заранее, однако публичные заявления артистки сорвали предварительные договоренности по коммуникации.

Что стало отправной точкой конфликта

Публичное обострение ситуации произошло после того, как Кажанна опубликовала пародийное видео с ироничным переосмыслением религиозной тематики конкурсной песни Jerry Heil для Евровидения 2026 – CATHARTICUS (prayer). Именно это сообщение вызвало волну критики со стороны фанатов финалистки Нацотбора и стало триггером дальнейших эмоциональных заявлений.

На фоне хейта Кажанна начала публично говорить о моральном давлении, проблемах со здоровьем и финансовых трудностях, а также удалила большинство постов в Threads, оставив лишь сториз с намеками на невозможность быстро разорвать контракт.

Отметим, что лейбл NOVA MUSIC был основан Jerry Heil в 2023 году, и Кажанна стала одной из первых артисток, которые начали с ним сотрудничество.

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil называли "рабовладелицей" из-за низкого дохода подопечных ее лейбла. Во время того скандала Кажанна встала на сторону подруги, однако в этот раз все изменилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!