Jerry Heil и alyona alyona ответили, будут ли менять номер с Нацотбора для Евровидения-2024 в Мальме: у нас было другое видение

Победительницы Национального отбора на Евровидение-2024 Jerry Heil и alyona alyona не успели выдохнуть после финального сражения, как уже начали подготовку к основному конкурсу в Мальме, Швеция, где будут выступать уже 7 мая. Певицы планируют менять номер, так что на международной музыкальной арене зрители увидят несколько иное шоу.

Вероятно, конкурсантки изменят не только концепцию номера со всеми спецэффектами, но и костюмы. Об этом они сообщили в интервью на Радио Промінь.

Как известно, после выступления дуэта в финале Нацотбора у судей, в частности Андрея Данилко, возникли претензии относительно постановки и подачи песни.

"У меня есть вопросы по номеру, по образам и не хватает взаимодействия. Хочется, чтобы вы не были отдельно. Понимаете?" – комментировал тогда член жюри.

Да и зрители высказали мнение, что сильный вокал и хитовый трек Teresa & Maria заслуживают более совершенного номера, чем продемонстрировали Jerry Heil и alyona alyona на Нацотборе. Поэтому исполнительницы заверили, что собираются прислушиваться к замечаниям и пожеланиям судей и зрителей. Более того, они намекнули, что сами были недовольны постановкой на отборе, ведь имели несколько иное видение касательно нее.

"На самом деле у нас было немного другое видение и того, как мы будем выглядеть, и каким должно было быть световое шоу. Нам с Аленой нужно просто дать быть органичными на сцене. Настоящими, как мы чувствуем. Если так – там тотальный синхрон! Потому что я очень придирчиво к себе отношусь. Алена не даст соврать, я очень-очень придирчива к себе в музыке. Меня так вышколили, я очень много занималась у преподавателей постсоветской школы и, в частности, когда в женском хоре пела четыре года, в Глиера училась у преподавательницы Галины Горбатенко – это не просто школа, это вышкол", – прокомментировала Jerry Heil.

Ее напарница тем временем добавила, что до сих пор "переваривает" победу на Нацотборе.

"Я не верю, что мы победили. Мне кажется, что нужно выйти на улицу, пройтись. Потому что это долгий путь. Я выигрывала, как и Яна, европейские награды. Просто ты что-то делаешь, тебя номинируют и потом ты выиграешь, и это одна эмоция, потому что ты просто живешь своей жизнью, и кто-то оценивает твое творчество отдельно. А Евровидение – это путь, на который ты ступаешь. И мы настолько долго до этого шли и столько всяких перипетий случалось, поиски измены, "штуки", в которых тебя обвиняют, о которых теперь все думают, какия-то клевета, я не отдаю себе отчета, что это все закончилось. Мне кажется, что это был путь в жизнь, и он продолжается. И это еще только начало", – высказалась alyona alyona.

Напомним, что Украина выступит в первой части первого полуфинала Евровидения-2024. Что уже известно о конкурсе, где и как он будет проходить – узнайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победном дуэте Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре. Детальнее – читайте в материале.

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