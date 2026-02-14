Известная блогер трагически умерла после того, как съела ядовитого 'дьявольского краба' ради хайпа

Попытка создать оригинальный контент и увеличить количество подписчиков обернулась для популярного фуд-блогера с Филиппин Эммы Амит трагедией. 51-летняя интернет-деятельница съела ядовитого "дьявольского краба" (Zosimus aeneus), а через два дня умерла в больнице.

Соответствующая информация появилась на сайте ABS-CBN. Отмечается, что из жизни ушла и подруга инфлюенсерки, которая попробовала у нее дома опасное блюдо.

В своих социальных сетях Эмма Амит обнародовала видео, где показала, как ловит токсичных крабов, а также других моллюсков недалеко от своего дома в городе Пуэрто-Принсеса. Позже она приготовила добычу в кокосовом молоке и на камеру продемонстрировала дегустацию "кулинарного шедевра".

Вскоре после употребление "дьявольского краба" блогер потеряла сознание. Как отмечали очевидцы, у Эммы Амит начались судороги и посинели губы, поэтому ее срочно доставили в местную больницу. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь интернет-деятельницы, но, к сожалению, этого сделать не удалось.

После трагедии чиновники посетили дом Эммы Амит, чтобы установить детали трагедии. Они нашли в мусорнике семь панцирей "дьявольских крабов".

Заметим, что Zosimus aeneus считается одним из самых ядовитых крабов на Филиппинах. В нем содержится смесь смертельных токсинов, в частности тетродотоксин, который делает невероятно опасной рыбу фугу. 50% случаев употребления "дьявольского краба" в пищу заканчиваются летальным исходом.

