Из обломков – искусство, из разрушенного Октябрьского дворца – арт-объект: ГОГОЛЬFEST проведёт фестиваль, несмотря на 63 часа тревог за неделю

Накануне зимы Россия, не имея никаких военных побед, прибегла к своей излюбленной тактике "терроризирования" гражданского населения и перешла к круглосуточным атакам на столицу. Только за одну неделю было объявлено 74 воздушные тревоги общей продолжительностью 63 часа. Культурная жизнь города в таких условиях фактически остановилась: 95% культурных мероприятий отменяются или переносятся на неопределенный срок.

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Несмотря на это, команда международного фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST решила не отменять фестиваль, а полностью переосмыслить его формат. С 16 по 20 сентября в Киеве состоится камерная версия мероприятия. Почему это важно – далее в тексте.

50 художников уже прибыли в "Октябрьский", чтобы вернуть к жизни разрушенный обстрелом дворец

Художник Никита Кадан, чьи работы находятся в коллекции парижского Центра Помпиду, создаст инсталляцию "Синяя завеса" из металлических обломков склада, недавно разрушенного российским обстрелом.

Художница Алевтина Кахидзе, чьи "Военные дневники" выставлялись в Нью-Йорке, Берлине, Батуми и Тбилиси, вместе с сотней студентов Киевского художественного лицея имени Т. Г. Шевченко и художников превращает неизведанные пространства МЦКМ в единый арт-объект, а киносекция фестиваля покажет фильм от сообщества "СУК", который Украина официально выдвинула на премию "Оскар".

Что изменилось в программе и как фестиваль будет проходить в условиях новой угрозы – рассказываем далее.

74 тревоги за 7 дней. Почему изменили формат, но сохранили, несмотря ни на что

Раньше жители столицы жили в относительно предсказуемом ритме, даже несмотря на ночные атаки. Теперь эта логика нарушилась: РФ перешла к новой тактике с массовым применением скоростных реактивных дронов, которые летят в несколько раз быстрее обычных "Шахедов". Тревоги длятся часами и повторяются в течение дня, поэтому собирать людей на масштабные мероприятия становится опасно.

Именно поэтому все крупные концерты, спектакли и масштабные спецпроекты – в частности, реквием с участием нью-йоркской дирижерши, а также выступления Schmalgauzen и DakhaBrakha – команда перенесла на май 2027 года.

Вместо этого сентябрьский фестиваль проведут в более безопасном, камерном формате. Местами проведения станут помещения МЦКМ (Октябрьского дворца). Эти пространства позволяют избежать одновременного скопления большого количества посетителей, а в радиусе ста метров расположены два крупных укрытия.

"Отменить фестиваль полностью – физически это самое простое, что мы могли бы сделать. Но для нас это означало бы капитуляцию в тылу. Если мы сами останавливаем культуру, то враг достигает своей цели без единого выстрела – он парализует нашу жизнь и лишает нас смысла. Мы решили: ГОГОЛЬFEST 2026 меняет формат, но не исчезает. Убираем массовые громкие сцены ради безопасности, но оставляем то, что держит нас вместе: честное кино, глубокие визуальные проекты и пространство для разговора", – отмечает программный директор фестиваля Анна Басова.

Художественный сквот в МЦКМ: от обломков российского обстрела до работ из коллекций Centre Pompidou и MUMOK

С начала сентября здание Октябрьского дворца превратилось во временный художественный сквот. Здесь обосновались 50 известных украинских художников, которые преобразуют все этажи, комнаты и лестницы пространства с помощью инсталляций и росписей.

Один из ключевых визуальных объектов создаёт Никита Кадан – художник, чьи работы хранятся в постоянных коллекциях парижского Центра Помпиду, венского Музея современного искусства, мюнхенской Pinakothek der Moderne и антверпенского M HKA. Его масштабная металлическая инсталляция "Синяя завеса" создана из металлических обломков киевского склада, разрушенного в результате российского обстрела. Металлолом от обстрела превращается в художественное высказывание.

К переосмыслению пространства присоединились и учащиеся Государственной художественной средней школы имени Шевченко. Их куратором стала Алевтина Кахидзе – художница, лауреат премии Women in Arts Award 2023 и участница Венецианской биеннале. Кахидзе ведёт свои "военные дневники" с 2014 года, с тех пор как Россия оккупировала её родную Ждановку в Донецкой области. Сегодня она продолжает фиксировать реальность под обстрелами из собственного дома в Киевской области, а её зарисовки публикуют ведущие мировые СМИ.

Проект "89" продолжает эту работу с памятью и фиксацией времени: через портреты учеников, преподавателей и автопортреты КДХЛ покажет связь между поколениями – прошлым, настоящим и будущим лицея.

"Около сотни художников взялись превращать здание в произведение искусства. Каждая комната станет отдельным арт-объектом. Это попытка запечатлеть настоящий момент через совместное действие", – отмечает основатель ГОГОЛЬFEST Владислав Троицкий.

Помимо художников, в пространстве работают студенты школы моды School of Art x Craft под руководством дизайнера Лилии Литковской, которые готовят около 20 инсталляций и перформансов в пространстве оживающего МЦКМ.

Кинопрограмма "СУК": короткометражки и претендент на "Оскар"

Киносекция фестиваля рассчитана на пять дней. Программу сформировало объединение "Современное украинское кино" (СУК), чьи проекты в совокупности собрали более сотни международных наград.

Зрителям покажут подборки украинских короткометражных фильмов, а также документальные, игровые и анимационные картины. Главным событием кинопрограммы станет показ полнометражного фильма, который Украинский Оскаровский комитет официально выдвинул от страны на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Что в программе:

Премьера фильма "Роуз", выбранного официальным представителем Австрии на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Показ состоится в сотрудничестве с АртХаус Трафик.

Фильм "Розы", который представят участницы коллектива Dakh Daughters.

Фильм "Степне" режиссёра Марины Вроди. Она – лауреат премии "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм "Кросс". За лучшую режиссуру "Степное" получило награду "Леопард" на Международном кинофестивале в Локарно.

Кинопоказы будут проходить в гибком камерном формате, учитывающем ситуацию с безопасностью в Киеве: в случае воздушной тревоги показы будут приостанавливаться, а зрители смогут быстро покинуть зал и перейти в укрытие.

Помимо художественной и кинопрограммы, ГОГОЛЬFEST представит образовательную программу – серию публичных бесед, дискуссий и встреч с представителями культуры, бизнеса, городского развития и общественного сектора.

Сад МЦКМ станет зоной акустического ленд-арта

Одно из новых пространств МЦКМ объединит продолжение визуальной программы и площадку для акустических выступлений под открытым небом. Продолжением визуальной концепции станет программа ленд-арта: художественные работы будут интегрированы непосредственно в зеленый ландшафт и архитектуру дворика.

Билет на этот год станет пропуском на все 5 дней – и подарком на 2027 год

Все ранее приобретенные абонементы и билеты на отдельные мероприятия остаются действительными. Они дают доступ на территорию фестиваля в любой день с 16 по 20 сентября и в течение всего периода.

Поскольку масштабные спектакли и концерты перенесены на май 2027 года, организаторы предлагают зрителям: те, кто сохранит свои билеты и поддержит фестиваль сейчас, автоматически получат полный абонемент на масштабный ГОГОЛЬFEST в 2027 году (точные даты и место проведения которого будут объявлены позже).

Обновленная программа сентября, подробное расписание и правила безопасности во время мероприятий – на официальном сайте gogolfest.org.

Контекст: 20 лет поиска и возвращения в Киев

В этом году ГОГОЛЬFEST отмечает свое двадцатилетие. Фестиваль, основанный в 2007 году режиссером Владиславом Троицким, стал первой в Украине мультидисциплинарной площадкой, объединившей в одном пространстве театр, академическую музыку, современное визуальное искусство и кино.

В течение первого десятилетия проект оживлял промышленные и культурные зоны столицы: от "Мистецького Арсенала" до Арт-завода "Платформа". Затем фестиваль отправился по регионам Украины, проводил резиденции в Мариуполе, Херсоне, Виннице и Днепре, а после начала полномасштабного вторжения занимался культурной дипломатией в европейских городах – от Осло до Парижа.

За двадцать лет своего существования ГОГОЛЬFEST провёл 28 фестивалей, вошёл в пятерку самых актуальных культурных событий Европы по версии EFFE Awards (2019) и стал официальным представителем Украины в программе "Люблин – Европейская столица культуры 2029".

А одним из прошлогодних проектов команды стал фестиваль прямо под КАБами, в условиях полного подземелья в Запорожье. В 2024 году ГОГОЛЬFEST впервые провел там Pokróva – три дня перформансов, спектаклей, лекций и выступлений украинских групп прямо в укрытиях города, а средства от продажи билетов пошли на поддержку военных, защищающих запорожское направление.

Возвращение в Киев в сентябре этого года планировалось как большой символический камбэк домой после девяти лет странствий. Несмотря на изменение планов из-за ситуации с безопасностью, это возвращение все равно состоится – в новом, адаптированном к реалиям формате.