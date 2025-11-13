УкраїнськаУКР
Фраза из четырех слов на "пленках Миндича", которая очень откликнулась украинцам, стала мемом в сети. Самые смешные шутки

Фраза из четырех слов на 'пленках Миндича', которая очень откликнулась украинцам, стала мемом в сети. Самые смешные шутки

В течение последних нескольких дней главной темой в информационном пространстве Украины является громкий коррупционный скандал, связанный с бизнесменом и совладельцем "Квартала 95" Тимуром Миндичем. НАБУ обнародовали фрагменты переписки фигурантов дела, на которых видно, как они использовали энергетику нашей страны для собственного обогащения. Однако даже в этой ситуации украинцы не теряют чувство юмора, поэтому превратили в мем фразу из "пленок Миндича": "Если честно, жалко денег".

Это короткое выражение сильно откликнулось многим пользователям сети, поэтому они начали предлагать интересные варианты, как его можно применить в реальной жизни. OBOZ.UA собрал самые смешные шутки.

Некоторые украинцы отметили, что фраза "Если честно, жалко денег" прекрасно подойдет для тех случаев, когда жалеешь тратить средства на что-то важное, а взамен покупаешь кучу ненужных вещей. А кто-то иронично вспомнил ситуации, во время которых не хочется переплачивать даже за мелочи.

Некоторые написали, что эту фразу из четырех слов можно часто услышать от любимого человека в ответ на предложение поужинать не дома, а в каком-то заведении.

Другие пользователи сети пошутили о кэшбеке от государства. Юзер обнародовала скриншот, на котором видно, что ей пришла выплата в размере 60 гривен и отметила: это сделали для того, чтобы люди "сильно не ругались".

Масштабная операция "Мидас"

10 ноября НАБУ и САП провели обыски у Тимура Миндича, а также Германа Галущенко, который ранее был министром энергетики. По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с совладельцем "Квартала 95" создала "систему откатов", которая влияла на работу "Энергоатома" и заставляла платить участникам группировки 10-15% от суммы контрактов. Впоследствии НАБУ обнародовали серию записей, на которых зафиксированы разговоры об отмывании средств. Все участники схемы пользовались псевдонимами.

11 ноября семеро фигурантов дела получили уведомления о подозрениях. Среди них руководитель операции Тимур Миндич (использовал псевдоним "Карлсон"), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и четверо работников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Студия "Квартал 95" отреагировала на громкий коррупционный скандал, где главным фигурантом является совладелец компании Миндич. В организации отмежевались от всех событий и заявили, что эта ситуация "не имеет отношения к работе Студии, ее контента или команды".

Позже стало известно, что дело Миндича ударило и по другому юмористическому проекту – Stadium Family. Объединение объявило о временном прекращении работы.

