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Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
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Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности 'свадьбы' 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Скандальная история с фейковой свадьбой 9-летней украинской девочки и 39-летнего британского мужчины в парижском Диснейленде, вызвавшая международное возмущение, получила новые, тревожные подробности. Оказалось, что для привлечения "гостей" к этой мерзкой постановке использовались объявления в Facebook, которые предлагали детям от 5 лет 200 евро за участие.

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Как сообщает Daily Mail, 39-летнего Джаскарна "Джеки" Джаджа из Лондона, осужденного ранее за сексуальные домогательства к несовершеннолетним, арестовали после того, как он потратил более 111 тысяч фунтов стерлингов (почти 130 тысяч евро) на организацию фальшивой церемонии возле сказочного замка Спящей красавицы в Диснейленде. Мероприятие включало музыкантов, роскошный торт и сотни стульев для "гостей", создавая полную иллюзию настоящей свадьбы.

Согласно информации, появившейся в Facebook, реклама, опубликованная женщиной по имени Кристель Ка, которая назвала себя "актрисой и телеведущей" и руководит фирмой Cristal Communications, предлагала значительное вознаграждение. В объявлении отмечалось, что 100 детей в возрасте от пяти лет и около 200 взрослых могут получить по 200 евро за участие в "высококлассной репетиции свадьбы".

Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

В рекламе четко подчеркивалась необходимость сохранения "абсолютной конфиденциальности" и то, что гости должны "вставать, сидеть, аплодировать и играть свою роль в этом престижном собрании". Для удобства участников был организован частный автобусный сервис, который доставлял "гостей" из центра Парижа в Диснейленд. Кроме того, всем "приглашенным" необходимо было надеть "очень элегантную вечернюю одежду", такую как "костюм, вечернее платье или смокинг". Связь Кристель Ка с Джаджем пока остается невыясненной.

Французские прокуроры предъявили Джаджу серьезные обвинения: мошенничество, злоупотребление доверием, отмывание денег и кража личных данных. Как выяснилось в ходе расследования, он выдавал себя за 22-летнего "жениха" и даже нанял профессиональных визажистов, чтобы замаскировать свою внешность и выглядеть моложе.

Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Это событие – далеко не первая подобная выходка Джаджа. В 2016 году он уже был приговорен к четырем годам заключения за домогательства и сексуальное насилие над двумя 15-летними школьницами. Тогда он заманивал их на вечеринки, выдавая себя за известного голливудского кинопродюсера и используя алкоголь.

В прошлом году Джадж также организовал таинственные фальшивые похороны с пустым гробом в знаменитой Лондонской оратории на Бромптон-роуд, наняв статистов в качестве скорбящих. В 2023 году он устроил фальшивую сцену на красной дорожке в лондонском Вест-Энде, где 90 детей и десятки подростков-статистов играли "публику" во время съемок фейкового фильма. Тогда же его арестовали по подозрению в нарушении постановления о предотвращении сексуальных домогательств. Впоследствии Джаджа оштрафовали на 1500 фунтов стерлингов (1700 евро) за нарушение требований по уведомлению и приказа о предотвращении сексуальных домогательств.

Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Детали "свадьбы" и реакция Диснейленда

9-летняя украинская девочка прибыла во Францию за два дня до "свадьбы" в сопровождении своей 41-летней матери. Женщина, по собственным словам, хотела сделать дочери "день, достойный принцессы". Мать девочки и еще трое человек – 24-летняя латвийка, которая играла роль сестры невесты, и 55-летний латвиец, выступивший в роли "отца", – были задержаны полицией. Двух последних позже освободили после допроса, однако британцу и 24-летней гражданке Латвии предъявили серьезные обвинения.

Согласно материалам следствия, подготовка к событию длилась несколько месяцев. За аренду части парка организаторы заплатили около 130 тысяч долларов, используя поддельные документы, в которых утверждалось, что "жених" является гражданином Латвии. Само мероприятие было запланировано на рассвете – до официального открытия Диснейленда для посетителей, что является периодом, когда разрешено проводить частные события.

Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

По словам прокурора города Мо, церемония должна была транслироваться в соцсетях и была срежиссирована как постановка. Однако детали вызвали настоящий шок. Особое возмущение присутствующих вызвало тогда, когда они увидели девочку в свадебном платье и туфлях на 10-сантиметровых каблуках, которые, по словам очевидцев, были приклеены к ее ногам скотчем. Свидетели вспоминали мгновенную реакцию охраны, которая остановила церемонию.

Прокуроры заявили, что он вербовал людей через сообщника из Латвии, создав схему, позволившую обойти все проверки Диснейленда.

Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности "свадьбы" 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Хотя согласно медицинскому осмотру, ребенок не подвергался физическому или сексуальному насилию, сама идея "свадебной постановки" с участием несовершеннолетней вызвала международный скандал и возмущение. Источник финансирования таких дорогостоящих инсталляций Джаджа до сих пор остается загадкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что видео "свадьбы" 9-летней украинки с британцем в Диснейленде выложили в сеть. Зрелище действительно напоминало настоящую свадьбу: арки из цветов, оркестр, свадебный торт и немало "гостей" – все это создавало впечатление настоящего празднования.

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