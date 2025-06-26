Искали 100 детей и 200 взрослых, предлагали 200 евро. Появились новые подробности 'свадьбы' 9-летней украинки и 39-летнего мужчины в Диснейленде

Скандальная история с фейковой свадьбой 9-летней украинской девочки и 39-летнего британского мужчины в парижском Диснейленде, вызвавшая международное возмущение, получила новые, тревожные подробности. Оказалось, что для привлечения "гостей" к этой мерзкой постановке использовались объявления в Facebook, которые предлагали детям от 5 лет 200 евро за участие.

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Как сообщает Daily Mail, 39-летнего Джаскарна "Джеки" Джаджа из Лондона, осужденного ранее за сексуальные домогательства к несовершеннолетним, арестовали после того, как он потратил более 111 тысяч фунтов стерлингов (почти 130 тысяч евро) на организацию фальшивой церемонии возле сказочного замка Спящей красавицы в Диснейленде. Мероприятие включало музыкантов, роскошный торт и сотни стульев для "гостей", создавая полную иллюзию настоящей свадьбы.

Согласно информации, появившейся в Facebook, реклама, опубликованная женщиной по имени Кристель Ка, которая назвала себя "актрисой и телеведущей" и руководит фирмой Cristal Communications, предлагала значительное вознаграждение. В объявлении отмечалось, что 100 детей в возрасте от пяти лет и около 200 взрослых могут получить по 200 евро за участие в "высококлассной репетиции свадьбы".

В рекламе четко подчеркивалась необходимость сохранения "абсолютной конфиденциальности" и то, что гости должны "вставать, сидеть, аплодировать и играть свою роль в этом престижном собрании". Для удобства участников был организован частный автобусный сервис, который доставлял "гостей" из центра Парижа в Диснейленд. Кроме того, всем "приглашенным" необходимо было надеть "очень элегантную вечернюю одежду", такую как "костюм, вечернее платье или смокинг". Связь Кристель Ка с Джаджем пока остается невыясненной.

Французские прокуроры предъявили Джаджу серьезные обвинения: мошенничество, злоупотребление доверием, отмывание денег и кража личных данных. Как выяснилось в ходе расследования, он выдавал себя за 22-летнего "жениха" и даже нанял профессиональных визажистов, чтобы замаскировать свою внешность и выглядеть моложе.

Это событие – далеко не первая подобная выходка Джаджа. В 2016 году он уже был приговорен к четырем годам заключения за домогательства и сексуальное насилие над двумя 15-летними школьницами. Тогда он заманивал их на вечеринки, выдавая себя за известного голливудского кинопродюсера и используя алкоголь.

В прошлом году Джадж также организовал таинственные фальшивые похороны с пустым гробом в знаменитой Лондонской оратории на Бромптон-роуд, наняв статистов в качестве скорбящих. В 2023 году он устроил фальшивую сцену на красной дорожке в лондонском Вест-Энде, где 90 детей и десятки подростков-статистов играли "публику" во время съемок фейкового фильма. Тогда же его арестовали по подозрению в нарушении постановления о предотвращении сексуальных домогательств. Впоследствии Джаджа оштрафовали на 1500 фунтов стерлингов (1700 евро) за нарушение требований по уведомлению и приказа о предотвращении сексуальных домогательств.

Детали "свадьбы" и реакция Диснейленда

9-летняя украинская девочка прибыла во Францию за два дня до "свадьбы" в сопровождении своей 41-летней матери. Женщина, по собственным словам, хотела сделать дочери "день, достойный принцессы". Мать девочки и еще трое человек – 24-летняя латвийка, которая играла роль сестры невесты, и 55-летний латвиец, выступивший в роли "отца", – были задержаны полицией. Двух последних позже освободили после допроса, однако британцу и 24-летней гражданке Латвии предъявили серьезные обвинения.

Согласно материалам следствия, подготовка к событию длилась несколько месяцев. За аренду части парка организаторы заплатили около 130 тысяч долларов, используя поддельные документы, в которых утверждалось, что "жених" является гражданином Латвии. Само мероприятие было запланировано на рассвете – до официального открытия Диснейленда для посетителей, что является периодом, когда разрешено проводить частные события.

По словам прокурора города Мо, церемония должна была транслироваться в соцсетях и была срежиссирована как постановка. Однако детали вызвали настоящий шок. Особое возмущение присутствующих вызвало тогда, когда они увидели девочку в свадебном платье и туфлях на 10-сантиметровых каблуках, которые, по словам очевидцев, были приклеены к ее ногам скотчем. Свидетели вспоминали мгновенную реакцию охраны, которая остановила церемонию.

Прокуроры заявили, что он вербовал людей через сообщника из Латвии, создав схему, позволившую обойти все проверки Диснейленда.

Хотя согласно медицинскому осмотру, ребенок не подвергался физическому или сексуальному насилию, сама идея "свадебной постановки" с участием несовершеннолетней вызвала международный скандал и возмущение. Источник финансирования таких дорогостоящих инсталляций Джаджа до сих пор остается загадкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что видео "свадьбы" 9-летней украинки с британцем в Диснейленде выложили в сеть. Зрелище действительно напоминало настоящую свадьбу: арки из цветов, оркестр, свадебный торт и немало "гостей" – все это создавало впечатление настоящего празднования.

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