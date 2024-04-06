Ирине Билык – 54. Пять интересных фактов о певице, которую называют украинской Мадонной

Певицу и композитора Ирину Билык называют украинской Мадонной. Почему? Потому что у нее огромное количество хитов, часто меняет имидж (из нежного в эпатажный, и наоборот) и оказывает большое влияние на шоу-бизнес. Ее песни "А я пливу", "Ти мій", "Дай руку мені" в 90-е напевали практически во всех караоке-клубах, а сегодня на них и других ее композициях делают карьеру начинающие певцы.

В субботу, 6 апреля, украинской артистке исполнилось 54 года. В честь праздника мы в материале OBOZ.UA подготовили интересные факты из ее жизни.

1. Поддерживает представителей ЛГБТК+

17 мая 2018 года ко дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией Ирина Билык выпустила песню "Не ховай очей" – и стала первой украинской артисткой, которая на масштабном уровне открыто поддержала ЛГБТК+-сообщество (людей, борющихся за права сексуальных и гендерных меньшин). Тогда же выпустила и клип. Специально для этого перекрасила волосы в огненно-рыжий цвет! В сюжете десять героев, в том числе и режиссер клипа Юрий Движон, "рассказали" о своей сексуальной и гендерной идентичности.

Исполнительница хита в описании к видео добавила: "Более, чем в половине стран мира признают однополые отношения и права трансгендерных людей на уровне закона. Я надеюсь, что этот социальный проект станет фундаментом для повышения уровня толерантности в нашем обществе, а представителям ЛГБТ поможет "не прятать глаза" и быть самими собой".

Снявшаяся в видео член оргкомитета "Киевпрайда" София Лапина в комментарии для Womo.ua поделилась интересным мнением, как трактует название песни: "Фраза "не прячь глаз" для меня означает, что не надо скрывать то, кем ты есть, стоит делать каминг-аут, говорить вслух о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности. С другой стороны, "не прячь глаз" значит, что не надо отводить взгляд от существующих в обществе проблем".

2. Есть в базе "Миротворец"

В апреле 2014 года Ирина Билык пела в Кремлевском дворце на дне рождения российского певца Бориса Моисеева. К тому времени Крым уже был аннексирован, а на востоке началась антитеррористическая операция! В 2015 году звезда попала еще в один громкий скандал – побывала в оккупированном Крыму на свадьбе подруги. За это ее внесли в базу "Миротворец" (общественная организация, исследующая признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права). Также на сайте говорится, что в 2021 году певица для получения дополнительного заработка выступила на новогоднем концерте для незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В феврале 2022 года Ирина все же переосмыслила свою гражданскую позицию – открыто осудила полномасштабное вторжение страны-агрессорки России в Украину. Звезда призвала российских оккупантов покинуть украинскую землю, а их матерей – не пускать сыновей на фронт. После этого она начала гастролировать с благотворительными концертами в Европейских странах, США и Израиле, чтобы помочь Украине приблизить победу над врагом.

3. Почему выпускала песни на русском языке

Это сейчас Ирина Билык публично общается на украинском и переводит некоторые из своих песен с русского на родной язык... Например, в 2023 году ее композиция из 2000-х "Снег" зазвучала на украинском. Позже, в 2024 году звезда перевела еще один свой русскоязычный хит – "Мы будем вместе". Мало того, она изменила текст, заложив в него более оптимистичные месседжи: "Краплями дощу змиється печаль. Все колись зникає у житті, на жаль. Завтра знов новий розпочнеться день – разом заспіваємо нових пісень".

Вспомним прошлое артистки... Еще в 90-е Билык активно выпускала украиноязычные хиты, а в начале 2000-х резко начала презентовать русскоязычные треки. Почему так? Это в интервью для "Суспільне Культура" объяснил украинский певец Виталий Козловский, который с начала полномасштабной войны в Украине присоединился к рядам ВСУ: "Он (Юрий Никитин. – Ред.) мне еще в пример сказал: "Вот Билык, смотри, всегда пела на украинском, и я ей так же сказал "Давай попробуем спеть песню "Снег", и смотри, как она зашла. Это – ее суперхит". Итак, ее подтолкнул к этому украинский продюсер Юрий Никитин, намекая на коммерческий успех русскоязычных песен.

4. Имела 4 гражданских брака и один – официальный

Первым избранником знаменитости был Юрий Никитин. В 90-х влюбленные жили вместе и фактически были в гражданском браке. Через 8 лет пара распалась. Причиной стало то, что Билык мечтала родить ребенка, в то время как продюсер еще не был готов примерить роль "папы".

В 1998 году артистка начала встречаться с манекенщиком Андреем Оверчуком, от которого родила первенца – сына Глеба. К сожалению, их гражданский брак продлился недолго – до 2001 года.

Вскоре после расставания Ирина закрутила роман с украинским хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко. Мужчина 6 раз предлагал жениться, а та отказывала. Эти отношения были чрезвычайно эмоциональными, как "американские горки": пара то расходилась, то снова сходилась... В 2006 году певица окончательно ушла от Дмитрия. Сейчас бывшие партнеры прекрасно общаются и даже публично заигрывают друг с другом, поэтому поклонникам часто кажется, что эти двое снова вместе.

В 2007 году Билык стала избранницей хореографа Дмитрия Дикусара, младше ее на 15 лет. Прошло 3 года. Певица поставила точку в отношениях, поскольку уже не испытывала к Дикусару тех чувств, что раньше.

Пятым (и первым официальным!) браком для Билык стал союз с русским фотографом и художником Асланом Ахмадовым. Они встретились в 2011 году и начали сотрудничать. Мужчина стал режиссером ее клипа "Девочка" и даже снялся там в главной роли. В 2015 году влюбленные тайно обручились, а позже у них от суррогатной матери родился сын Табриз... Когда в Украине началась полномасштабная война, Ахмадов остался в России и продолжил там работать. Это разочаровало Ирину – и она расторгла брачный контракт.

Сейчас о личной жизни певицы почти ничего неизвестно, ведь она не афиширует ее. В ноябре 2023 года поклонник Ирины сделал ей предложение руки и сердца. Та сказала, что он будет для нее особым фанатом, за которого она, возможно, когда-нибудь выйдет замуж. Позже в эфире "Мелодия FM" Билык добавила: "Мы сейчас договорились общаться... Он – очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса – мы незнакомы... Я решила, что если сейчас свободна, то пусть у меня хоть один – из поклонников! Николай, мой мужчина и жених, привет!". К слову, артистка решила ежедневно носить подарок от Николая – кольцо с надписью "Не самотня я".

5. Не любила смотреть на себя в зеркало

Ирину Билык неоднократно упрекали журналисты и фанаты, дескать, та перестаралась с пластическими операциями. Но что этому предшествовало? Комплексы. Народная артистка Украины трижды ложилась под нож хирурга. Сначала изменила разрез и форму глаз, потому что тогдашний президент Украины Леонид Кучма заявил, что у нее "печальный взгляд".

Позже певица решилась на ринопластику. Почему? Потому что ей от дедушки из Грузии достался генетический "подарок" в виде носа с горбинкой. Итак, Билык казалось, что "этот нос виден за километр". Были еще комплексы, которые оказывали существенное влияние на ее самооценку – овал лица и форма губ. Следовательно, звезда сделала лифтинг лица и увеличила филлерами губы.

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