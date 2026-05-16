Ирина Билык нашла "плагиат" на Евровидении 2026: кто из участников "украл" песню народной артистки

Анастасия Какун
Народная артистка Украины Ирина Билык предположила, что одна из участниц 70-го Евровидения могла "вдохновиться" ее композицией "Про любов" при создании собственного конкурсного трека. Речь идет о представительнице Австралии Дельте Гудрем и ее песне Eclipse.

Звезда заметила, что начала обеих работ звучат максимально похоже как по музыкальному оформлению, так и вокальному стилю. В подтверждение своих догадок, 56-летняя исполнительница обнародовала сравнение соответствующих фрагментов на личной странице в Instagram.

"Это плагиат или нет? Как считаете?" – написала знаменитость.

Подписчики Ирины Билык мгновенно отреагировали на это сообщение и подчеркнули, что полностью разделяют ее мнение. Некоторые пользователи сети отметили, что во время прослушивания трека Eclipse во втором полуфинале Евровидения 2026 сразу вспомнили работу "Про любов", тогда как другие делились: песня украинской артистки им пришлась по душе гораздо больше.

"Очень похоже на вашу песню! Плагиат".

"Возможно совсем немножечко, возможно совпало. Но ваша песня просто в 40 раз ярче и "вкуснее".

"А я то думаю, почему мне Австралия пришлась по душе".

"Как только впервые услышала, сразу напела ваши слова. Поэтому да, плагиат".

"Текст, кстати, тоже имеет похожий контекст".

Заметим, что Ирина Билык выпустила русскоязычную композицию "О любви" еще в 2004 году. Трек, что является частью музыкального альбома "Любовь. Яд", стал одним из самых популярных в репертуаре артистки, поэтому в 2026-м она подготовила для фанатов сюрприз. По случаю 56-го дня рождения звезда обнародовала украиноязычную версию хита.

Дельта Гудрем вышла на сцену Евровидения 2026 с песней Eclipse, в которой рассказывает о магическом моменте встречи двух людей, когда весь мир будто замирает только для них. Чувственная композиция понравилась зрителям и жюри, поэтому артистка прошла в гранд-финал, где букмекеры, кстати, прогнозируют ей 2 место.

