Интимно и масштабно: Макс Барских презентовал новый сингл 'Слезы'. Видео

"Сльози" звучат как современная поп-баллада, в которой классические элементы прошлого переосмыслены через сегодняшнюю продакшн-культуру. Здесь нет чрезмерной драматизации – наоборот, композиция держится на благородной сдержанности и мелодической чистоте, благодаря чему песня воспринимается одновременно интимно и масштабно.

В звучании трека чувствуется тонкая работа с атмосферой ретро: композиция выстроена вокруг романтического пианино, мягкой гитары и оркестровых фактур, постепенно разворачивающихся в эмоциональное музыкальное полотно. Музыканты сознательно обращаются к эстетике семидесятых – это слышно в хоровых переливах, теплой аналоговой глубине аранжировки и почти кинематографической мелодике.

Напомним, что предыдущий релиз артиста "Не складається" и одноименный клип возглавили YouTube-тренды в Украине, вошли в стриминговые чарты и заняли первые позиции в радиочартах страны. Более двух месяцев трек удерживается в топ-3 и топ-5 стриминговых чартов, а официальный звук в TikTok был использован более 40 000 раз, демонстрируя сильный органический рост и активный контент среди интернет пользователей (UGC).