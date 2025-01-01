Инсайдер рассекретил, кто попросил Брэда Питта наконец-то расстаться с Анджелиной Джоли

Инсайдеры раскрыли, кто способствовал завершению судебной волокиты между голливудскими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которая длилась более 8 лет. Накануне стало известно, что звезды наконец-то поставили точку в конфликте, подписав договор о разводе. По информации близких источников, долгожданному прогрессу в деле способствовала новая возлюбленная Питта – Инес де Рамон.

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Как сообщает Page Six, девушка актера побудила его завершить бракоразводную битву с Джоли, чтобы они могли спокойно строить отношения. "Инес повлияла на него, чтобы он наконец успокоился, – говорит инсайдер. – Инес хочет жить вместе – возможно, с детьми в будущем". Бизнесвумен намекнула бойфренду, что для нее было бы гораздо приятнее знать, что этот вопрос остался в прошлом.

Напомним, Джоли подала на расторжение брака в сентябре 2016 года и с тех пор звездные супруги находились в упорной борьбе за опекунство и недвижимость. Однако бесконечная волокита за их французскую винодельню Chateau Miraval все еще продолжается.

В 2019 году они оба были объявлены юридически холостыми, а 30 декабря наконец-то подписали документы о разводе. Что еще известно о судьбоносном решении знаменитостей – читайте здесь.

Другой источник рассказывает: "Инес положительно влияет на Брэда. У нее действительно хороший взгляд на вещи. Печально, что все так сложилось, но, по крайней мере, это прогресс в правильном направлении". До этого инсайдеры раскрыли неожиданную привычку актера, которую изменила его возлюбленная. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядит Инес де Рамон, укравшая сердце на 30 лет старшего Брэда Питта. Пара встречается с 2022 года, а их отношения становятся все крепче.

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