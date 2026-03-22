Инсайдер назвал главную черту, которая отличает младшего сына Трампа от 'дерзкого' отца

Самый младший сын президента США Дональда Трампа – 20 летний Бэррон – поражает близкое окружение бешеной амбициозностью и стремлением строить успешный бизнес, следуя примеру своего отца. Однако, как отметил инсайдер, хотя их обоих и объединяет желание достигать карьерных вершин, есть одна важная черта, которая делает их характеры кардинально разными. Беррон Трамп гораздо спокойнее и сдержаннее, чем "дерзкий" отец.

Видео дня

По данным источника, такой темперамент юноша унаследовал от своей матери, Мелании Трамп, с которой имеет невероятно близкие отношения. Об этом сообщает издание People.

"Бэррон перенял от отца интерес к зарабатыванию денег и стремление сделать себе имя. Он уже на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. Он умный, целеустремленный и изобретательный. Как для своего возраста, он достаточно амбициозен. Достигнув 20 лет Беррон уже хочет участвовать в проектах, которые не только его интересуют, но и принесут немалые деньги", – раскрыл информатор.

Источник, приближенный к семье Трампа, предполагает, что такая амбициозность юноши может быть связана с желанием произвести хорошее впечатление на родителей. Бэррон Трамп работает над личным развитием гораздо упорнее, чем братья и сестры, однако все же не повторяет путь президента США.

"Беррон как две капли воды похож на своего отца, но, к счастью, не имеет его дерзости. Он больше похож на мать: у него есть европейская сдержанность и тихая изысканность. Он отличается от других детей Трампа тем, что является таким-себе одиночкой. Вырастая на глазах у общественности он стал более сильным внутренне и увеличил свое амбиции", – сказал инсайдер.

Что интересно, другой источник несколько обеспокоен такой близостью Бэррона Трампа с матерью. Инсайдер объяснил: юноша может стать "привязанным к юбке" Мелании, поэтому лишь надеется, что в один момент он начнет жить собственной независимой жизнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!