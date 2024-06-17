'На мою подругу упала бомба'. Девочка из Мариуполя на концерте в Неаполе довела до слез Пивоварова и заставила плакать украинцев

Известный украинский певец Артем Пивоваров растрогался на сцене, во время одного из своих благотворительных концертов в Неаполе. Ему не удалось сдержать слез, когда маленькая девочка из Мариуполя рассказала историю о потере близкой подруги.

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Трогательным видео артист поделился в своем Instagram. Слова ребенка заставили плакать всех украинцев: и тех, кто присутствовал в зале, и тех, кто увидел видео в сети.

Артем Пивоваров пригласил на сцену девочку, одетую в желто-голубой наряд с величественными крыльями. Она не выглядела счастливо, а на вопрос певца: "Почему расстроилась?" малышка ответила: "Потому что я потеряла свою подругу по имени Катя, это моя любимая подруга".

Ребенок рассказал, что, во время одного из обстрелов города, на дом ее подруги упала бомба, в результате чего она погибла. После этих слов исполнитель не смог сдержать слез, однако быстро успокоился, обнял и поддержал маленькую поклонницу.

"Это очень сложно осознать. Я буду пытаться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь ее, и я искренне верю, что ваша дружба, она останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь помнить ее такой, какой она тебя помнила", – сказал артист.

Собравшихся в зале сильно поразила история девочки и искренняя реакция исполнителя на нее.

"Вчера я побывала на невероятном концерте Артема Пивоварова и меня больше всего поразила его человечность", – поделилась Ольга, одна из поклонниц, в своем Instagram.

Впоследствии под публикацией артиста стали появляться комментарии тронутых украинцев.

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