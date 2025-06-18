"Играли дурню". Игорь Кондратюк объяснил, почему не отказывается от резкой критики Ziferblat, представлявших Украину на Евровидении
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как относится к группе Ziferblat, которая в свое время получила от него резкую критику в эфире "Х-Фактора". Шоумен говорит, что впервые за десятилетие пропустил трансляцию конкурса Евровидения, где музыканты представляли Украину, но не потому, что не хотел болеть за наших артистов.
Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA. Группа участвовала в музыкальном талант-шоу в 2019 году. Тогда они исполнили авторскую песню под названием "Уночі", и после этого Игорь Кондратюк назвал действо на сцене одним словом – "чертишо".
"Это первое Евровидение, которое я не смотрел со времени, когда Украина начала в нем участвовать. Я был в США – 10 часов разницы во времени. Но я поздравляю Ziferblat с офигенным результатом!" – прокомментировал Игорь Кондратюк.
Однако Кондратюк не стал менять мнение об их дебюте в 2019 году: "Они были маленькими. И, очевидно, в моем понимании, тогда играли действительно дурь (группа участвовала в музыкальном талант-шоу в 2019 году. Тогда они исполнили авторскую песню под названием "Уночі", и после этого один из членов жюри Игорь Кондратюк назвал все действо на сцене одним словом – "чертишо". – Ред.) По сравнению с теми, кто тоже выступал в тот день, они мне не понравились. И от своих слов я не отказываюсь, потому что как член жюри имел право высказывать свое мнение. Вот я их охарактеризовал именно так".
Ранее OBOZ.UA писал, что сети всплыло архивное видео, как группа Ziferblat выступала на сцене "Х-Фактора" в 2019 году. Тогда особенность артистов не оценили жюри. "Ваша музыка классно подошла бы в какой-то современный "боевик". Но слабое звено вашего творчества – это однозначно тексты. У вас есть какая-то энергетика, но все так наивно и сыро. Я не вижу у вас возможности выступать в прямых эфирах "Х-Фактора", – охарактеризовал выступление участников Игорь Кондратюк.
Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.
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