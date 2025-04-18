'Идите на...' Макаревич послал российского журналиста и пообещал дать концерт в Киеве по окончании войны

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с 2014 года откровенно осуждает путинский режим, поставил на место российского журналиста, что начал досаждать ему вопросами о предстоящих концертах в Украине и России. Музыкант пообещал, что после окончания войны выйдет на сцену в Киеве, а вот перед россиянами выступать не хочет. Когда медийщик предположил, что такое решение артиста связано с тем, что ему стыдно перед аудиторией из РФ за негативные высказывания в их сторону, Макаревич просто послал его.

Видео дня

Более того, артист отметил, что не изменил своего плохого отношения к пропагандистам. Соответствующее видео появилось на просторах росмедиа.

"Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России не дам", – отметил музыкант.

Похоже, такого ответа журналисту было недостаточно, поэтому он заявил, что Андрею Макаревичу якобы неудобно перед россиянами за то, что он назвал их "подтявкивающим дерьмом". Однако артист откровенно признался: именно потому, что до сих пор так относится к гражданам РФ, не хочет их видеть. Чтобы завершить разговор, лидер группы "Машина времени" спросил имя медийщика, после чего четко произнес: "Михаил, идите нах*й".

Напомним, что из-за поддержки Украины в 2022 году Андрей Макаревич попал в список "иноагентов", куда Россия вносит людей, якобы распространяющих "ложь" о режиме Кремля. А вот в 2024-м Z-патриоты потребовали лишить музыканта звания народного артиста РФ. Более того, по мнению пропагандистов, необходимо отменить все социальные выплаты артисту, ведь таким образом он якобы "обворовывает" налогоплательщиков в России.

Однако, несмотря на осуждение путинского режима, Макаревич отмечал, что никогда не помогал Вооруженным силам Украины финансово. Свое решение музыкант объяснил тем, что не хочет, чтобы украинские ракеты падали на голову его сыну-актеру, который сейчас живет в Москве. По словам Макаревича, он вкладывался в восстановление больницы, а также направлял деньги на строительство домов стариков, которые потеряли жилье в результате войны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Пугачева набросилась на журналистку, достававшую ее провокационными вопросами о России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!