'Ты нахалка!' Алла Пугачева набросилась на журналистку, которая доставала ее провокационными вопросами о России

Эстрадная певица Алла Пугачева резко ответила журналистке, которая докучала ей каверзными вопросами. Так, например, медийщик хотела узнать, собирается ли 75-летняя исполнительница возвращаться в РФ, однако нарвалась только на негатив со стороны артистки.

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Соответствующее видео появилось на просторах росмедиа. На записи можно увидеть, что примадонну сильно разозлили провокационные вопросы, поэтому звезда не сдерживала своих эмоций.

Судя по разговору между Пугачевой и медийщиком можно сделать вывод, что инцидент произошел в городе Лимасол, Кипр. Журналистка неожиданно подошла к артистке и обратилась к ней с рядом вопросов, среди которых: "Вы планируете возвращаться в Россию?", "Вам нравится в Лимасоле?", "Почему вы уехали из России?"

Алла Пугачева лишь отметила, что ей действительно пришелся по душе Кипр. А вот на другие обращения медийщика исполнительница ответила: "Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты – нахалка".

Несколько раз примадонна пыталась закрыть камеру собеседницы рукой, показывая, что ей не нравятся эти вопросы. Однако журналистка не оставляла эстрадную певицу в покое, поэтому знаменитость ушла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Пугачева поставила на место российских пропагандистов, которые придумывают чушь о ее семье.

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