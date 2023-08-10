Одесская кукла, 'фарфоровая' японка и другие эпатажные модели, которые выглядят как Барби. Фото

Еще в 2022 году маркетологи фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг подогревали интерес людей к культовой кукле и ее инфантильному стилю. По данным The Lyst Index, в ходе рекламной кампании поиски розовой одежды в сети выросли на 416%. А после премьеры киноленты в 2023 году эта цифра только растет.

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Неужели только сейчас Барби вернулась в тренды? Нет. Некоторые из знаменитых моделей популяризовали этого персонажа еще до того, как это стало мейнстримом. С помощью макияжа, пластической хирургии и кукольной одежды. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Ванилла Чаму

Модель из Японии Ванилла Чаму стала известной благодаря превращению во "французскую фарфоровую куклу" с огромными глазами, длинными ресницами и тонкой талией. Она сделала 30 пластических операций, потратив на это сомнительное удовольствие около 100 000 американских долларов. Девушка изменила цвет кожи, разрез глаз, форму лица и носа, а также удалила несколько ребер и увеличила грудь.

Эллисон Гарвард

Американская модель, художница и актриса Эллисон Гарвард не ложилась под нож, чтобы стать похожей на культовую куклу. Она имеет от природы зауженное лицо, непропорционально большие глаза и хрупкое тело. Благодаря интересным внешним данным ее заметили не только модельные агентства, но и режиссеры. Эллисон сыграла роль в фильме "Безумный" (Insensate).

Ханна Грегори

Британская "Барби" Ханна Грегори не делала никаких пластических операций. И все же постоянно стремится соответствовать своему образу. Туго затягивает талию, делает яркий макияж с эффектом увеличенных глаз, пухлых губ и осветленной кожи лица. Также девушка носит контактные линзы, имитирующие взгляд большеглазой куклы.

Валерия Лукьянова

Известная украинская блоггер Валерия Лукьянова, которую в сети знают как одесскую "Барби", утверждает, что из пластических операций делала только маммопластику. Она от природы имеет длинные ноги, талию 47 см, пропорциональные черты лица и большие глаза.

Следует отметить, что в Instagram за девушкой следит около 2 миллионов пользователей со всего мира. Она рассказывает им о своих путешествиях, различных техниках нанесения макияжа, а также демонстрирует яркие кукольные образы. Судьба Украины во время полномасштабной войны блоггера совсем не волнует. Знаменитость молчит о том, что РФ – страна-агрессор.

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