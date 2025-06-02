'Хотел идти в ВСУ с папой'. Бывшая жена погибшего Максима Нелипы рассказала, где сейчас служит их сын

Сын телеведущего Максима Нелипы, который погиб на фронте в середине мая, тоже служит – в израильской армии. Артем вместе с мамой и сестрой в начале полномасштабного вторжения нашли временное убежище от войны в Израиле.

Видео дня

Об этом в интервью ОBOZ.UA рассказала мама парня Тамара Нелипа. По ее словам, в первые дни российского вторжения сын, как папа, хотел идти в ВСУ.

"Сейчас Артем служит в одном из боевых подразделений Израиля, – рассказывает Тамара, – Причем он сам захотел, ни с кем не советовался, сказал, что это его решение. Мы с ним недавно вспоминали, что когда был маленьким, играл все время в компьютерную игру Counter-Strike, а я ругала. Мол, не надо портить зрение, иди с пацанами во двор. Так вот он теперь говорит: "Мам, я себя все детство готовил, чувствуя, что что-то такое будет в моей жизни".

Когда семья собиралась из Киева за границу в марте 2022 года, Артем отказался ехать с мамой и сестрой: "Сыну тогда было 17 лет, он отказался ехать, хотел идти в ВСУ вместе с папой, который там с первых дней. Как я отреагировала, узнав, что Макс идет на войну? Плакала, как делала бы каждая женщина на моем месте. На тот момент находились уже третий год в разводе (о чем не особо распространялись публично), но сохранили хорошие отношения. Говорила Максику: "Где ты, а где автомат?". Не укладывалось все это в моей голове, но он был тверд в своем решении".

Тамара Нелипа говорит, что впоследствии сын таки присоединился к ней с дочкой: "Через некоторое время к нам приехал Артем. Поступил в университет имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве – это очень престижное высшее учебное заведение. Выучил иврит, плюс у него очень хороший английский, другие предметы. Дочке Маше было 12 лет, когда мы приехали. Здесь шутят, что это хорошая страна "для пенсионеров и пионеров". И это правда. Дочка очень быстро освоилась – школа, множество кружков, летний лагерь".

"Покидать свой дом, город – это очень непростое решение, – добавила Тамара, – У меня в Киеве была шикарная работа в большой компании – мне это очень нравилось. У детей – хорошая школа. Все было в нашей жизни спокойно и налажено. Кто же знал, что придут нас "спасать"? И тот прежний устойчивый мир рухнул".

Ранее OBOZ.UA писал, что друживший с Максом Нелипой телеведущий Андрей Джеджула обратил внимание на шокирующие детали фотоснимков артиста с фронта.

Полное интервью с Тамарой Нелипой читайте на ОBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!