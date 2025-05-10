Ходил по улице и стучал в дверь. Принц Гарри попал в конфуз в Лондоне на фоне заявлений, что не чувствует себя там безопасно
Принц Гарри, который проиграл в судебном процессе по восстановлению его охраны британскими спецслужбами и заявил, что не чувствует себя в государстве безопасно без сопровождения полиции, попал в довольно неудобное положение. Герцог Сассекский блуждал по одной из улиц Лондона, пытаясь найти дом своего товарища, однако несколько раз стучал не в те двери.
Как сообщает The Sun, младший сын Чарльза III по меньшей мере трижды попытал счастья, пока не добрался до нужного жилья. Растерянный принц Гарри попал на камеру дверного звонка, общаясь с кем-то по телефону.
По словам владельцев одного из домов, куда стучал герцог Сассекский, их домработница открыла дверь внуку Елизаветы II, однако не узнала его и ничем не помогла. Позже они поняли, кто хотел попасть в их жилье благодаря соседям.
"Мы были шокированы, когда увидели, что это был он на камере. Мы обратили на это внимание только тогда, когда об этом начали говорить соседи", – сказали владельцы недвижимости.
Как отметили другие очевидцы, позже принц Гарри постучал в двери еще двух домов, расположенных на совершенно противоположных концах улицы. Они добавили: "Немного странно, что он, кажется, не знал, какой именно дом ему нужен. Не думаю, что многие люди просто ходят по улице и стучат в двери, не говоря уже о том, что они не чувствуют себя в безопасности".
Напомним: после того, как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США, Букингемский дворец официально остановил ведение охраны супругов. По словам герцога Сассекского, такое решение сильно повлияло на него и семью, более того, могло поставить их жизни "под угрозу". Чтобы обжаловать лишение права на автоматическую охрану, он подал иск в суд Лондона, однако недавно проиграл дело.
После этого принц Гарри дал интервью изданию BBC, где заявил: хотел бы примириться со своей королевской семьей, в частности из-за того, что не знает, как долго сможет прожить его отец.
"Он не хочет со мной разговаривать из-за этих вопросов безопасности. Я не знаю, сколько времени осталось моему отцу. Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна", – отметил герцог Сассекский.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский эксперт назвал причину, почему "запасного" принца Гарри и его жену должны лишить титулов.
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