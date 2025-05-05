'Не знаю, сколько осталось моему отцу': принц Гарри назвал истинную причину, почему Чарльз III с ним не разговаривает, и попал в скандал

Младший сын короля Великобритании Чарльза III принц Гарри раскрыл, почему на самом деле долгое время не общается со своим отцом. По словам герцога Сассекского, который проиграл в судебном процессе по восстановлению его охраны британскими спецслужбами, 76-летний монарх не общается с ним именно из-за "вопроса безопасности".

Видео дня

Об этом он заявил в интервью для BBC. Принц Гарри признался: хотел бы примириться со своей королевской семьей, в частности, потому, что не знает, как долго сможет прожить его отец.

"Он не хочет со мной разговаривать из-за этих вопросов безопасности. Я не знаю, сколько времени осталось моему отцу. Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий. Я хотел бы примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь бесценна", – отметил муж Меган Маркл.

Однако из-за таких громких заявлений принц Гарри оказался в центре скандала. После того, как герцог Сассекский дал интервью BBC, английский журналист Пирс Морган вышел на связь в соцсети X, где назвал его эгоистом.

"Боже мой. Этот эгоистический титулованный придурок обвиняет короля Чарльза в их конфликте и предполагает, что его отцу, возможно, недолго осталось жить. Какая мерзкая крыса", – написал медийщик.

Такое мнение разделили и некоторые другие пользователи сети:

"Как он может рассчитывать на примирение со своей семьей после того, как он и его жена публично высмеяли их на телевидении и в этой ужасной книге. В это просто не верится".

"Он оказался очень разочаровывающим, не правда ли? Я не знаю, где все пошло не так, но его поведение в последние годы не было идеальным".

Стоит отметить, что в 2020 году принц Гарри и его жена отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Поэтому Букингемский дворец официально остановил ведение охраны супругов. Чтобы оспорить это решение, герцог Сассекский подал иск в суд Лондона. По словам принца Гарри, лишение права на автоматическую охрану влияет на него и его семью каждый день.

После проигрыша дела герцог Сассекский обнародовал заявление, где намекнул, что на такое решение повлияли люди, желающие ему зла. Как отметил сын Чарльза III: "Все проблемы происходят от тех же институтов, которые охотились на мою мать, которые открыто агитировали за устранение нашей безопасности и продолжают разжигать ненависть ко мне, моей жене и даже нашим детям, одновременно защищая ту же власть, которую они должны привлекать к ответственности".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский эксперт назвал причину, почему "запасного" принца Гарри и его жену должны лишить титулов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!