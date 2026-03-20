Группа Ziferblat представила mood-видео с первого европейского тура. Трехминутный ролик объединяет кадры, которые обычно остаются вне сцены.

Видео дня

В видео показаны ночные переезды между городами, сон в дороге, подготовка перед выходом на сцену и короткие паузы между концертами. Параллельно зрители видят полные залы, свет софитов и теплый прием публики в разных странах.

Mood-видео создано под трек Of Us с одноименной первой англоязычной пластинки группы, который музыканты презентовали в прошлом году накануне выступления на Евровидении-2025 в Швейцарии.

В рамках тура группа выступила в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии, Австрии, Чехии, Нидерландах и Швейцарии. Этот тур стал первым масштабным выходом Ziferblat на европейскую сцену после участия на Евро.