Группа Ziferblat, которая в прошлом году почти поехала на Евровидение, сделала важное объявление о Нацотборе

Украинская группа Ziferblat возвращается на Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2025. Музыканты подали заявку организаторам шоу, прислав на рассмотрение не одну композицию.

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Основатели коллектива, братья Даниил и Валентин Лещинские, опубликовали видео на YouTube. " Вы в очереди на прослушивание нашей песни для Нацотбора. Приблизительное время ожидания: два месяца", – говорится в ролике. Как известно, прием заявок на участие в национальном этапе конкурса истекает уже 10 ноября.

Ziferblat уже участвовал в Нацотборе 2024, получив высокие баллы от судей. Тогда артисты представили композицию "Place I Call Home".

Жюри подарило исполнителям максимальное количество баллов – 11, в то время как зрители оценили выступление в 8 баллов. Таким образом группа заняла второе место среди всех участников, уступив дуэту alyona alyona & Jerry Heil, который получил право представить Украину на Евровидении 2024. После завершения Нацотбора многие украинцы открыли для себя творчество юношей, поддержав их в соцсетях.

Кроме того, на Ziferblat неоднократно обращали внимание лидеры известных отечественных групп. В частности Валерий Харчишин, фронтмент "Второй реки", признался, что слушает песни музыкантов. Между тем Святослав Вакарчук поделился, что ему нравятся композиции молодых звезд. Во время съемок авторского проекта Тины Кароль "Дом звукозаписи", ставшей продюсером Нацотбора 2025, Ziferblat перепел культовую песню "Океан Эльзы" под названием "Друг".

Как известно, Ziferblat был основан в 2015 году, а в 2019 участвовал в "Х-Факторе". В 2023 году коллектив выпустил свой первый студийный альбом, насчитывающий 13 песен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как экс-участник Нацотбора на Евровидение раскритиковал новую продюсера шоу: "Тина Кароль – не музыкант". Подробности – в нашем материале.

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