'Тина Кароль – не музыкант': эксучастник Нацотбора на Евровидение раскритиковал нового продюсера шоу

Финалист Нацотбора на Евровидение 2024, певец Максим Деревянчук, более известный как DREVO, прокомментировал участие Тины Кароль в Нацотборе 2025, которая выступит музыкальным продюсером шоу. По мнению музыканта, Дмитрий Шуров (Pianoboy) – лучшая кандидатура на этот пост по сравнению с артисткой.

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Деревянчук поделился своим мнением в студии Weekend Show на M1. "Я немножечко, знаете, расстроился, но ничего – Тина Кароль, так Тина Кароль", – сказал певец. Гость считает, что Шуров имеет больший опыт, ведь был продюсером Нацотбора и Евровидения 2023, несмотря на то, что исполнительница представляла Украину на песенном конкурсе в 2006 году.

"Она (Тина Кароль – Ред.) не музыкант. Дмитрий Шуров – музыкант, а она – нет, – продолжил Деревянчук. – У нее же не все (песни – Ред.) в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у Тины Кароль sound-продюсеры всегда были".

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что новым музыкальным продюсером Нацотбора стала певица Тина Кароль, которая представляла страну на Евровидении 2006 с песней Show Me Your Love. "Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и возвращающихся на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", – прокомментировала певица.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как еще одна певица заявила, что примет участие в Нацотборе на Евровидение: ее голос нравится Саше Положинскому. Подробности – в нашем материале.

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