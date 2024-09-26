Группа Ziferblat перепела хит "Океан Эльзы" и довела до слез Тину Кароль: реакция Святослава Вакарчука
Участники украинской группы Ziferblat стали героями нового выпуска авторского проекта певицы Тины Кароль "Дом звукозаписи". Молодые исполнители подарили новое звучание культовой песне "Друг" группы Океан Эльзы, увидевшей свет в начале 2000-х годов. Автор и продюсер шоу не смогла сдержать слез от чувственного исполнения.
Музыканты единодушно отметили – композиция ассоциируется с детством, поэтому на нее и пал выбор. "Выбирать сложно. Но мы выбираем что-то с детства, то, что нам ассоциируется с нашим ранним ростом, – объясняет Даниил Лещинский. – Эта песня поражала свою монументальность даже тогда".
Ziferblat отметили, что песня "Друг" не потеряла своей актуальности и по сей день, поэтому нельзя назвать ее "забытой". Исполнители же постарались переосмыслить композицию и подарить ей новую жизнь. Интересно, что съемки клипа "Земля", принесшего группе успех, проходил в Доме звукозаписи Украинского радио – где не только происходит запись шоу Тины Кароль, но и родилось множество хитов Океан Эльзы. В ролике Ziferblat Даниил предстал перед камерой в образе японской гейши, что является параллелью на клип "Друг" ОЭ.
"Песню "Друг" я писал очень долго. Я прочел книгу "Хагакур. Путь самурая" и меня поразила история, точнее правило, что настоящий самурай никогда не должен показать никому, что он любит" – вспомнил историю написания песни ее автор и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Кроме того, музыкант признался – ему нравится творчество юношей. Певец отметил, что музыка Ziferblat сочетает в себе разные жанры и пожелал молодым артистам быть верными своей цели.
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