GROSU представляет 'Глупая любовь': новый летний трек и клип, снятый за семь дней

GROSU возвращается с новой песней "Глупая любовь" — зажигательным летним треком о любви, которая в очередной раз не оправдала ожиданий, но точно не стоит того, чтобы из-за неё грустить.

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Новый релиз выходит на волне успеха предыдущей песни артистки "Мой рай", которая продолжает удерживать высокие позиции в украинских радиочартах. Теперь GROSU предлагает слушателям новую историю — ещё более танцевальную, лёгкую и эмоциональную.

"Глупая любовь" — это история о знакомом многим сценарии: он снова выбрал не тебя, обещания остались словами, а отношения закончились так же внезапно, как и начались. Но на этот раз GROSU предлагает не плакать по утраченной любви, а танцевать и отпускать.

"И снова я не с тобой, ой-ой… И ушла, не попрощавшись, глупая любовь", — поет GROSU, превращая драматическую историю в легкий, драйвовый саундтрек лета.

Клип на песню артистка сняла в Америке, куда поехала всего на неделю. Эта поездка была для GROSU прежде всего бытовой: впервые на столь длительный срок она оставила сына, чтобы забрать собаку и последние вещи, оставшиеся в Америке.

Но поездка неожиданно превратилась ещё и в рабочий марафон. За семь дней команде пришлось собраться практически с нуля, найти танцовщиц и одежду, провести репетиции и отснять клип.

"Я сама не знаю, как мы это сделали за неделю. На самом деле вся команда была совсем небольшая — буквально несколько человек плюс хореограф. Мы очень быстро собрали девушек, нашли костюмы, провели репетиции и начали снимать. Я многое придумывала сама — какие-то фишки, движения, моменты, которые хотела увидеть в кадре. Мы уже на месте все дорабатывали, и в результате получилось именно то, что я хотела", — рассказывает GROSU.

В клипе артистка вместе с командой танцовщиц оказывается посреди живописного побережья. Белые наряды, песок, океан, закат и огонь создают атмосферу своеобразного женского племени — свободного, сильного и абсолютно независимого от "глупой любви".

Съемки не обошлись и без приключений. Во время работы у океана к команде буквально в десяти метрах от берега подплыл дельфин.

"Я впервые в жизни видела дельфина так близко к берегу. Это было очень красиво и совершенно неожиданно. А ещё мы чуть не разбились о скалы, когда танцевали и сидели на камнях. Начался прилив, волны стали сильнее и буквально начали бросать нас о скалы. Так что в клипе остались не только красивые кадры, но и немного настоящего экстрима", — вспоминает артистка.

В результате неделю, которая должна была быть посвящена исключительно бытовым делам, пришлось прожить в режиме х2 — параллельно решая личные вопросы и создавая новый музыкальный релиз.

"Я до сих пор не понимаю, как нам удалось за это время собрать команду, найти девушек, одежду, всё организовать и снять видео. Но, наверное, когда очень хочешь — всё возможно", — добавляет певица

"Глупая любовь" — это GROSU в новом образе: яркая, смелая, женственная и готовая оставить всё лишнее позади. Ведь иногда лучший способ пережить неудачную любовь — просто включить музыку и танцевать.