Григорий Решетник с супругой осуществили заветную мечту 11-летнего сына и показали его реакцию. Видео

Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой – Кристиной Решетник – воплотили в жизнь давнюю мечту своего старшего сына Ивана. Звездные родители организовали 11-летнему мальчику путешествие в столицу Великобритании – Лондон.

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41-летний шоумен поделился кадрами с радостным наследником на своей странице в Instagram. Знаменитость отметил, что поездка потомка за границу происходит в пределах языкового школьного лагеря, поэтому он может путешествовать без сопровождения родителей.

"Папа, как ты и говорил, мечты сбываются – и я в Лондоне". Иван мечтал об этом очень сильно, усердно учился, занимался спортом, и мы решили подарить ему такие каникулы. Языковой школьный лагерь. Первое самостоятельное путешествие еще вчера такого маленького нашего Ванюши", – написал ведущий.

Кристина Решетник поделилась с подписчиками записью, на которой Иван благодарит родителей за возможность побывать в Лондоне. Мальчик с улыбкой отметил: наконец-то смог своими глазами увидеть город, куда так давно хотел попасть.

"Я это увидел наконец. Очень рад, что я здесь. Биг-Бен классный, признаю. Спасибо, что отправили меня сюда. Здесь так классно", – поделился эмоциями Иван.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец Ivan NAVI показал подросшего сына и умилил сеть.

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