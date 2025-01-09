Кейт Миддлтон – 43: принц Уильям трогательно поздравил жену и показал ее домашнее фото

Принц Уильям поздравил свою жену Кейт Миддлтон с днем рождения. Принцессе Уэльской 9 января исполнилось 43 года.

Видео дня

Будущий король опубликовал в их общей Instagram-странице фотографию Кейт Миддлтон и назвал ее "самой невероятной женой и матерью". В личном романтическом сообщении он также рассказал, насколько восхищен стойкостью и силой жены.

"Самая невероятная жена и мать. Сила, которую ты продемонстрировала за последний год, была поразительной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W", – поздравил любимую принц Уильям.

Англичанин опубликовал также ранее невиданную фотографию Кейт Миддлтон. На черно-белом снимке принцесса позирует дома в своем повседневном образе – джинсах и белой рубашке. Сверху она накинула темный блейзер и шарф. А вот на безымянном пальце красовалось то самое кольцо, которое ей досталось от мамы мужа – принцессы Дианы. На фото Кейт Миддлтон выглядела очень счастливо и смотрела вдаль.

Король Чарльз III и королева Камилла также поздравили невестку с днем рождения. Они опубликовали ее фотографию в InstaStories и лаконично написали: "Поздравляем с днем рождения принцессу Уэльскую!"

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям рассказывал об удивительном подарке, который вручил Кейт Миддлтон в начале отношений. Ему не всегда удавалось выбрать хороший презент для любимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!