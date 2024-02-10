Город, который не спит, должен замолчать: вышел трейлер спинофа одного из самых страшных фильмов ужасов современности

На днях появился трейлер спинофа "Тихого места", который называют одним из самых страшных и напряженных фильмов современности. Лента "Тихое место: день первый" – это третья часть франшизы, и она появится уже в июне этого года.

Кинокоманда на этот раз покажет зрителям, как началась история с захватом планены существами с очень чувствительным слухом. Главными героями, как видно в трейлере, станет семья Эббот.

В видео зрителям показали, что в предыдущих частях они посмотрели, как история разворачивалась через год после вторжения на Землю инопланетных существ, а теперь им приоткроют занавес первого дня.

Главная героиня шла по улице с котом, когда с неба начали падать пылающие шары. Это одна из редких сцен, наполненных звуками шумного города, который заставили замолчать.

Как только монстры оказались среди людей, мгновенно начались убийства и паника. Именно крики жертв лучше всего "наводили" их убийц.

В конце концов город сгорел, а выжившие в этом хаосе единицы вынуждены привыкать к новым реалиям.

"Тихое место" стало уникальным фильмом, почти не содержащим диалогов и держащим в напряжении все время. Фильм заработал много наград и одобрительные отзывы от критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он получил рейтинг 95% и среднюю оценку 8,2/10.

Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix подтвердил слухи о том, что второй сезон нашумевшей "Игры в кальмара" появится уже в 2024 году. В подборке ближайших анонсов показали короткий трейлер южнокорейского проекта.

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