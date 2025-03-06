Голливудский актер Джесси Айзенберг получил гражданство Польши из рук Дуды: зачем ему новый паспорт

Голливудский актер Джесси Айзенберг официально стал гражданином Польши. Президент Анджей Дуда вручил ему польский паспорт на торжественной церемонии в Нью-Йорке, США, во вторник, 4 марта. Получение гражданства стало важным шагом для Айзенберга, имеющего польские корни.

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"Это честь всей жизни и то, чем я очень интересовался в течение двух десятилетий", – высказался актер во время церемонии. Об этом пишет Variety.

Решение актера о приобретении польского гражданства связано не только с его семейной историей, но и его последним кинопроектом – фильмом "Настоящая боль". Картина рассказывает о двух американских кузенах (их играют сам Айзенберг и Киран Калкин), которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки, которая пережила Холокост.

Фильм, кстати, принес Айзенбергу признание не только как режиссера, но и сценариста. Картина получила номинацию на премию Оскар 2025 за оригинальный сценарий, а также принесла победу Кирану Калкину в категории "Лучшая мужская роль второго плана". На церемонии BAFTA Айзенберг также получил награду за лучший сценарий.

Фильм имеет особое значение для Айзенберга, поскольку он опирался на свой опыт. Его двоюродная бабушка родилась в Польше, но в 1938 году бежала в США. Ее смерть в 2019 году стала для актера толчком к переосмыслению собственных корней и более глубокому погружению в польскую культуру.

Во время съемок в Польше Айзенберг почувствовал сильную связь со страной: "Когда мы снимали этот фильм в Польше, и я ходил по улицам и начинал чувствовать себя в стране немного комфортнее, мне пришло в голову нечто столь очевидное, что моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем мы живем в Нью-Йорке".

Айзенберг добавил, что хочет восстановить родственную связь с Польшей, поскольку из-за трагических событий XX века его семья полностью потеряла какие-либо связи с этой страной. "Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, эта церемония и эта удивительная честь – первый шаг к тому, чтобы я, от имени моей семьи, восстановил связь с этой прекрасной страной", – подчеркнул актер.

Интересно, что еще в мае 2024 года Айзенберг заявил в интервью польскому изданию Głos Wielkopolski, что работает над инициативами, которые могли бы улучшить взаимопонимание между еврейским и польским общинами.

"Для меня очень досадно, что они (отношения. – Ред.) не очень хорошие. Я бы очень хотел это сделать. Моя семья отсюда, семья моей жены отсюда... Польша позволила мне почувствовать настоящую связь с чем-то исторически большим, чем я сам", – добавил Джесси Айзенберг.

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