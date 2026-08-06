Голливудская звезда с украинским сердцем: малоизвестные страницы жизни Веры Фармиги и как она заставляет американцев не забывать о войне

6 августа американская актриса украинского происхождения Вера Фармига отмечает день рождения. Мир знает ее как звезду франшизы "Проклятие", номинантку на "Оскар" и одну из самых успешных актрис Голливуда, однако для украинцев она давно стала гораздо больше, чем просто знаменитостью.

Видео дня

С самого начала российской агрессии Фармига использовала свою популярность, чтобы говорить об Украине, а после полномасштабного вторжения превратила свои соцсети и даже концерты в площадку для напоминания американцам и всему миру о войне. OBOZ.UA расскажет о малоизвестных страницах жизни знаменитости.

Несмотря на то, что актриса родилась в США, она называет себя "стопроцентной украинской американкой". До шести лет Фармига вообще не говорила по-английски, ведь в семье украинских эмигрантов общались только на украинском языке.

Она училась в украинской католической школе, была членом организации "Пласт", танцевала в ансамбле народного танца "Сизокрыли", а любовь к украинской культуре сохранила и во взрослой жизни.

Когда в 2014 году в Украине проходила Революция Достоинства, Фармига записала видеообращение, в котором заявила, что гордится украинцами и поддерживает их борьбу за свободу. После начала полномасштабной войны ее голос стал еще громче.

"Как американка, гордящаяся своим украинским наследием, я хочу выразить свою солидарность с украинским народом. Отдельно я хочу выразить глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Украине и применением силы против мирного протеста. Эти мужественные граждане – дети, внуки, студенты, духовенство – продолжают стоять, ночь за ночью, в лютом холоде, полные решимости жить в свободной стране, в настоящей демократии", – говорила она в одном из своих обращений.

В феврале 2022 года, еще до начала крупного вторжения, актриса опубликовала фото в сине-желтых цветах и процитировала строки Государственного гимна Украины. А уже в марте обратилась к украинцам на украинском языке, зачитав стихотворение Василия Симоненко "Люди – прекрасные".

"Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас. И мы солидарны с вами. Наши голоса будут услышаны будущими поколениями. Украина – прекрасная и свободная! Вы защищаете прекрасную землю, боретесь и каждый день восстаете против зла. Я хочу сказать вам, что ваша стойкость и ваша непоколебимая храбрость перед лицом этого ужаса являются маяком и светом для всего мира, а особенно ваше единство", – сказала тогда актриса, завершив обращение словами "Слава Украине!"

Фармига также публиковала украинский гимн, обложку журнала Time с цитатой президента Владимира Зеленского, посты о трагедии войны и призывы поддерживать украинцев.

Ее "борьба" за Украину не ограничивалась только социальными сетями. В 2023 году актриса выступала в Нью-Йорке, когда перед зрителями внезапно раздалась сирена воздушной тревоги. После этого она объяснила, что именно такой звук украинцы слышат каждый день и каждую ночь, а также призвала бойкотировать политиков, поддерживающих Россию.

Стоит отметить, что в 2024 году актриса открыла еще одну страницу своего творчества, создав метал-группу The Yagas. Дебютный клип The Crying Room она посвятила народу Украины. В конце видео появился призыв помогать украинцам, а все желающие могли перейти по ссылкам на благотворительные инициативы. Кроме того, группа выпустила специальный мерч, средства от продажи которого передали организации RAZOM for Ukraine.

"Это видео посвящается мужественному народу Украины. По ссылкам в описании вы можете узнать больше о том, как можете ему помочь", – прозвучало в конце клипа.

Справка. После дебюта на Бродвее Фармига сыграла десятки знаковых ролей:

в фильмах "Отступники", "Мальчик в полосатой пижаме", "Исходный код", "Судья", "Годзилла II: Король монстров",

в сериале "Мотель Бейтс",

роль в фильме "Выше неба" принесла ей номинацию на премию "Оскар".

Наибольшую же популярность Фармига завоевала благодаря образу исследовательницы паранормальных явлений Лоррейн Уоррен во франшизе "Проклятие", четвертая часть которой в 2025 году установила рекорд кассовых сборов среди фильмов ужасов.

Ранее OBOZ.UA писал, какую цену Йолка заплатила за измену и какой план "Б" она оставила для себя в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!