Пела в трех разных группах: в сети всплыли архивные фото и видео Нади Дорофеевой до популярности

В сети распространяются архивные кадры с юной Надей Дорофеевой – еще до того, как она стала звездой дуэта "Время и Стекло" и одной из главных поп-артисток Украины. На видео и фото – начинающая артистка с рыжими волосами, в характерном для середины 2000-х стиле одежды и любимой прическе – с двумя хвостиками. Звезда активно покоряет сцену, участвует в телевизионных шоу и поет в первых украинских девичьих группах.

Видео дня

Редкие фото и видео опубликовали в Telegram-канале Meloman.ua. В частности, один из самых интересных фрагментов – видео с кастинга в девичью группу GLAM, который проходил в 2007 году в рамках музыкального телешоу "Американский шанс". Автором идеи был продюсер Игорь Кондратюк, который планировал создать украинский аналог Spice Girls. В состав группы вошли Надежда Дорофеева, MamaRika (тогда – Анастасия Кочетова), Яна Соломко, Алена Ломакина и Ирина Журавель. Девушки успели записать одну песню и выступить с ней на сцене, однако вскоре проект был закрыт.

Однако именно GLAM не был первой группой в творческой биографии будущей звезды. Как выяснилось, еще до этого Дорофеева пела в девичьих трио "МЧС" и "Респект". Оба коллектива были типичны для середины 2000-х: юные девушки, яркий стиль, танцевальные номера. Но, несмотря на потенциал, ни одна из групп не смогла получить настоящую популярность и быстро распалась. По словам источника, в состав группы "Респект" входили четыре девушки. А вот с выступлений "МЧС" сохранились архивные видео.

В те годы Дорофеева пробовала достичь успеха не только в Украине, но и в России, однако впоследствии отказалась от этой идеи, вернулась домой и продолжила развиваться в творческой среде уже в Киеве.

Стоит отметить, что сценический путь Дорофеевой начался еще в детстве. В 10 лет она начала заниматься эстрадным вокалом, участвовала в многочисленных конкурсах - "Черноморские игры", "Звездный дождь", "Южный экспресс", "Караоке на Майдане" и шоу "Шанс". Ее амбиции росли вместе с опытом: в 2008 году Надя даже выпустила свой первый сольный альбом, который, впрочем, не получил широкой огласки.

Настоящий прорыв случился в 2010 году, когда артистку пригласили в новосозданный дуэт "Время и Стекло". Партнером по сцене стал рэпер Позитив (Алексей Завгородний). Несмотря на то, что сначала на роль вокалистки пробовали другую артистку, именно Дорофеева поразила продюсера Потапа и заняла место в дуэте. Группа сразу начала набирать бешеную популярность. За 10 лет существования они выпустили десятки хитов, их клипы набирали миллионы просмотров на YouTube, а песни становились вирусными в соцсетях.

Кроме музыки, Надя Дорофеева активно снималась в телевизионных проектах: "Голос страны", "Голос. Дети", "Танцы со звездами", "Лига смеха", "Маленькие гиганты", "Звезда+Звезда". Также она снялась в кино и была гостьей многих телешоу. За это время артистка превратилась в настоящую медиаперсону.

После распада "Время и Стекло" в 2020 году певица начала сольную карьеру под именем DOROFEEVA. Ее первый трек Gorit, вышедший в ноябре того же года, сразу возглавил музыкальные чарты. В 2021 году она выпустила дебютный мини-альбом Dofamin, а позже – второй альбом, уже во время полномасштабной войны.

Сегодня Дорофеева – одна из самых успешных сольных артисток Украины, лауреат многочисленных премий, кумир молодежи и автор десятков популярных хитов. А ее путь к успеху, как видно из архивных кадров, был долгим, тернистым, но целенаправленным.

Ранее OBOZ.UA писал, как Надя Дорофеева выглядела в проекте "Шанс" в начале карьеры и почему сейчас ее не узнать. Она была неуверенной, волновалась, но уже тогда ее голос и харизма не оставили равнодушными зрителей и судей.

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