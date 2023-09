Гимн Украины под бандуру в киевской подземке восхитил сеть. Видео

Украинские музыканты устроили трогательный перформанс в метро, сыграв гимн Украины. Шесть бандуристов очаровали пользователей сети.

Коллектив, подписанный в соцсетях "Кобзарка", выступил в самом центре украинской столицы, возле ТЦ "Глобус". Видео их чувственного исполнения появилось в Instagram Ukraine NOW (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Прекрасное исполнение Государственного Гимна Украины от "Кобзарки" в киевском метро. Бандура – это инструмент, который лучше всего олицетворяет голос и душу Украины", – говорится в описании.

Музыканты порадовали украинцев своей игрой, сидя на ступеньках. Они также собирали деньги, и на видео видно, что прохожие охотно поддерживали бандуристов.

Под видео собралось множество комментариев с приятными словами в адрес украинцев. Некоторые из них были от иностранных подписчиков паблика.

"Красивая музыка", "Однажды я буду там", "Это так прекрасно", "Молодцы. Слава Украине", "Браво", – высказались в комментариях.

