Гермиону из 'Гарри Поттера' случайно застали с новым бойфрендом-миллиардером в людном месте: что известно о возлюбленном Эммы Уотсон

Британскую актрису Эмму Уотсон, наиболее известную аудитории по роли Гермионы Грейнджер в культовой франшизе "Гарри Поттер", заметили в компании нового бойфренда – мексиканского предпринимателя Гонсало Хевиа Байллереса. Ожидая самолет в одном из аэропортов, пара вовсе не пыталась спрятаться от публики, более того, нежно обнималась и целовалась.

Соответствующие фотографии появились на сайте издания People. Позже артистку с миллиардером застали за романтическим ужином в ресторане. Они нарядились в изысканные образы, а во время свидания часто обменивались взглядами и не могли прекратить улыбаться.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Эмма Уотсон засветилась в компании Гонсало Хевиа Байллереса. По данным мексиканского издания Quién, в конце прошлого года они наслаждались совместным отдыхом в элитном горнолыжном курорте Куршевеле. Позже актрису и предпринимателя заметили на живописном полуострове Пунта-Мита.

Что известно об избраннике звезды "Гарри Поттера"

Гонсало Хевиа Байллерес не является известной персоной в Голливуде, однако имеет хорошую репутацию в кругу бизнеса. Он является основателем и генеральным директором международной инвестиционной компании HBeyond, специализирующейся на искусственном интеллекте, инновациях в логистике и стратегических инвестиционных проектах.

К тому же, возлюбленный Эммы Уотсон происходит из семьи Байллерес, которая считается одной из самых богатых и влиятельных в Мексике. Предприниматель ведет довольно непубличный образ жизни, однако в период с 2022 по 2024 годы его имя иногда появлялось в заголовках из-за слухов о романе с актрисой Белиндой. Тогда ни предприниматель, ни артистка не подтверждали эти сплетни.

Сама же Эмма Уотсон в 2023 году крутила роман с американским бизнесменом Райаном Уолшем. Пару заметили во время совместного отдыха в Италии. Они выходили на прогулки по улицам и посещали различные заведения, при этом не пытаясь скрывать лица.

"Эмме нравятся мужчины, которые могут сравниться с ее интеллектом. Она очень умная женщина и у нее были умные мужчины. Райан тоже очень умный человек, и Эмми, кажется, нравится проводить с ним время. Они знают друг друга в течение некоторого времени", – говорил инсайдер.

