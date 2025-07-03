'Где собачка?' Маша Ефросинина призналась, что сделала со щенком, которого ей подарили на концерте в Черновцах

Украинская ведущая Маша Ефросинина впервые прокомментировала инцидент, что произошел на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах, во время которого ей и певице Оле Поляковой подарили щенков породы мальтипу. По словам знаменитости, она была шокирована таким поступком фанатов и сразу вернула им животное.

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Об этом она сообщила на личной странице в Instagram. В частности, ведущая отметила, что в их семье не было планов заводить собаку, поэтому она не хотела брать на себя внезапно такую ответственность.

"Это нетривиальное событие, я вам правду скажу. Дают мне эту собачку. Я думала меня хотят с ней сфотографировать, а потом слышу фразу: "Это ваш песик". И дальше, как говорят, все как в тумане. Пусть это остается делом тех людей, которые решили это подарить, но я могу отвечать исключительно за свои действия. Конечно, щенка я вернула обратно. Заведение животного дома – это должно быть сознательное решение. Это должно быть решение, согласованное, прежде всего, с ребенком, со всеми членами семьи. Мы не планировали щенка, точно. Не переживайте, он сразу был возвращен своим хозяевам. Я сознательный человек и стараюсь принимать решения всегда очень взвешенно", – сказала знаменитость.

После публикации разговорной stories Маша Ефросинина решила немного разбавить серьезную атмосферу, поэтому обнародовала шуточное фото. На переднем плане снимка можно увидеть черного котика, который будто спрашивает у ведущей: "Где собачка?".

Напомним, что ранее на этот инцидент отреагировала Оля Полякова. По словам певицы, она забрала щенка себе на дачу, ведь там достаточно места, чтобы держать животное, однако отметила, что подобные подарки никогда нельзя делать без предварительного согласования с будущим владельцем.

"Я, конечно, тронута таким щедрым и совершенно неожиданным подарком. Но должна сказать: животные – это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое существо. Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное – это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против". Моя Алиса с нетерпением ждет пополнения в нашей семье", – отметила звезда.

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