УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Животные – это не игрушки!" Поляковой и Ефросининой на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
462
'Животные – это не игрушки!' Поляковой и Ефросининой на концерте 'Взрослых девочек' в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена

Поклонники украинской певицы Оли Поляковой и ведущей Маши Ефросининой сделали им очень неожиданный подарок во время концерта "Взрослых девочек", что состоялся в Черновцах. Знаменитостям вручили двух маленьких щенков породы мальтипу, что вызвало сильное возмущение в сети, поскольку, как отметили юзеры, животные – это вовсе не игрушка, которую можно подарить человеку в любой момент.

Видео дня

Кстати, на такой презент звезды отреагировали кардинально по-разному. На видео, которое появилось в соцсети TikTok, видно, что Полякова была очень рада стать обладательницей песика, а вот Ефросинина отнеслась к этому более скептически.

Со сцены ведущая произнесла: "Что мы будем делать? Мы с детьми не можем справиться". На что исполнительница быстро ответила: "Любить, кормить, воспитывать".

"Животные – это не игрушки!" Поляковой и Ефросининой на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена

Однако, в отличие от Оля Поляковой, у пользователей сети решение фанатов знаменитостей подарить им щенков вовсе не вызвало положительных эмоций. Юзеры акцентировали внимание на том, что делать подобные презенты без предварительного обсуждения абсолютно безответственно:

"Самая кринжовая идея, которая может прийти в голову человеку, который позиционирует себя ментально здоровым – это подарить животное другому человеку, не обсудив это с ним предварительно. И не важно кому дарите: Ефросининой или Папе Римскому или Марии Терезе. Никому же в голову не приходит подарить рандомного ребенка на день рождения подруге. Ага, с животными та же ситуация, к ним как к детям нужно быть готовыми, их нужно хотеть. За них нужно брать ответственность. Потому что они как и дети – не игрушка".

"Маша так реагирует, потому что это неадекватно так дарить щенка. Это не игрушка, и не вещь, это живое существо! И дарить щенка – это не нормально. Завести собаку должно быть сознательным выбором человека!"

"Очень жаль собачек. Такие подарки не делают, это живые создания. И это должно быть сознательное решение человека и готовность и желание нести ответственность".

"Очень безответственный поступок дарителя. Это не игрушка, это живая душа".

"Животные – это не игрушки!" Поляковой и Ефросининой на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена
"Животные – это не игрушки!" Поляковой и Ефросининой на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена
"Животные – это не игрушки!" Поляковой и Ефросининой на концерте "Взрослых девочек" в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена

Позже Оля Полякова вышла на связь, чтобы прокомментировать этот инцидент. По словам певицы, она забрала маленьких собачек себе на дачу, однако отметила, что дарить животных без предварительного согласования с будущим владельцем ни в коем случае нельзя.

"Я, конечно, тронута таким щедрым и совершенно неожиданным подарком. Но должна сказать: животные – это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое существо. Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное – это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против". Моя Алиса с нетерпением ждет пополнения в нашей семье", – отметила звезда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Рамина спровоцировала дискуссию в сети из-за случая с детьми на улице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!