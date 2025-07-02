'Животные – это не игрушки!' Поляковой и Ефросининой на концерте 'Взрослых девочек' в Черновцах подарили щенков: сеть возмущена

Поклонники украинской певицы Оли Поляковой и ведущей Маши Ефросининой сделали им очень неожиданный подарок во время концерта "Взрослых девочек", что состоялся в Черновцах. Знаменитостям вручили двух маленьких щенков породы мальтипу, что вызвало сильное возмущение в сети, поскольку, как отметили юзеры, животные – это вовсе не игрушка, которую можно подарить человеку в любой момент.

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Кстати, на такой презент звезды отреагировали кардинально по-разному. На видео, которое появилось в соцсети TikTok, видно, что Полякова была очень рада стать обладательницей песика, а вот Ефросинина отнеслась к этому более скептически.

Со сцены ведущая произнесла: "Что мы будем делать? Мы с детьми не можем справиться". На что исполнительница быстро ответила: "Любить, кормить, воспитывать".

Однако, в отличие от Оля Поляковой, у пользователей сети решение фанатов знаменитостей подарить им щенков вовсе не вызвало положительных эмоций. Юзеры акцентировали внимание на том, что делать подобные презенты без предварительного обсуждения абсолютно безответственно:

"Самая кринжовая идея, которая может прийти в голову человеку, который позиционирует себя ментально здоровым – это подарить животное другому человеку, не обсудив это с ним предварительно. И не важно кому дарите: Ефросининой или Папе Римскому или Марии Терезе. Никому же в голову не приходит подарить рандомного ребенка на день рождения подруге. Ага, с животными та же ситуация, к ним как к детям нужно быть готовыми, их нужно хотеть. За них нужно брать ответственность. Потому что они как и дети – не игрушка".

"Маша так реагирует, потому что это неадекватно так дарить щенка. Это не игрушка, и не вещь, это живое существо! И дарить щенка – это не нормально. Завести собаку должно быть сознательным выбором человека!"

"Очень жаль собачек. Такие подарки не делают, это живые создания. И это должно быть сознательное решение человека и готовность и желание нести ответственность".

"Очень безответственный поступок дарителя. Это не игрушка, это живая душа".

Позже Оля Полякова вышла на связь, чтобы прокомментировать этот инцидент. По словам певицы, она забрала маленьких собачек себе на дачу, однако отметила, что дарить животных без предварительного согласования с будущим владельцем ни в коем случае нельзя.

"Я, конечно, тронута таким щедрым и совершенно неожиданным подарком. Но должна сказать: животные – это не сюрприз и не игрушка. Мы должны нести сознательную ответственность за каждое живое существо. Хорошо, что у меня на даче хватает места, хоть для зоопарка, но давайте помнить: любое животное – это серьезное решение, которое должен принимать будущий владелец, взвесив все "за" и "против". Моя Алиса с нетерпением ждет пополнения в нашей семье", – отметила звезда.

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