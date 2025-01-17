Где сейчас 9-летний Матвей, который создал хит 'Скоро уже будет Паска' и какое недетское наставление он дает своим фанатам

9-летний Матвей Брус неожиданно приобрел безумную популярность среди украинцев, поскольку стал звездой сети, исполнив вирусный хит "Скоро уже будет Паска". Сейчас мальчик волонтерит вместе с семьей и использует свою узнаваемость, чтобы помогать воинам ВСУ, которые отстаивают независимость нашей Родины.

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Отец юной интернет-знаменитости Владимир Брус, который имеет собственный YouTube-канал, создал команду с другим блоггером из Черкащины, Алексеем Васильченко, чтобы удвоить поддержку защитников, сообщили в сюжете телемарафона Єдині новини. Они проводят прямые трансляции со сбором средств, а Матвей активно участвует в этой деятельности, ведь нравится пользователям сети.

"За мои песни они (зрители. – Ред.) дают средства. Это им нравится. А потом эти деньги тратятся на FPV-дроны и машины", – поделился мальчик.

Во время прямых трансляций подписчики блоггеров за относительно небольшие донаты могут выиграть ценные вещи, такие как газонокосилка, инструменты или крафтовые вещи. По словам Владимира Бруса, самая большая сумма, которую им удалось собрать в течение одного эфира, составляет 640 тысяч гривен.

Интернет-деятели уже отправили бойцам ВСУ более 900 дронов и не планируют останавливаться. Несмотря на свой юный возраст, Матвей Брус осознает всю важность помощи нашим защитникам, поэтому обратился к фанатам с довольно недетской установкой.

"Знаете, что я вам скажу, можно Пасхи не дождатся, если на дроны не скидатся ", – произнес звезда сети.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA Владимир Брус рассказал, несмотря на то, что Матвейко понимает свою внезапную популярность, абсолютно не имеет "звездной болезни". По словам блоггера, мальчик всегда любил участвовать в съемке роликов: "Когда записываю что-то свое, часто прибегает: "Дай, я что-то скажу!" Он присутствует практически в каждом моем видео: может песню спеть, стих продекламировать. Если его нет, то куча комментариев под роликом: "А где Матвей?"

Кстати, как отметил Владимир Брус, за вирусное видео они не получили ни копейки. Дело в том, что монетизация в соцсети TikTok происходит только тогда, когда проводятся прямые эфиры. Однако с помощью YouTube-канала, что имеет 290 тысяч подписчиков, семья Брусов активно помогает военным.

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