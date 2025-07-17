Гарри Поттер по-украински: Козловский, Павленко и другие топ-звезды перевоплотились в культовых героев и создали 'шедевр'. Видео, которое разрывает сеть

Ежегодный музыкально-художественный фестиваль Atlas Festival в сотрудничестве фондом "Повернись живим" представили впечатляющий ролик в стиле саги о юном волшебнике Гарри Поттере – "13 друзей Атласа и философский камень", целью которого является закрыть благотворительный сбор. К созданию видео присоединились звезды украинского шоу-бизнеса, которые перевоплотились в героев культовой ленты.

Видео дня

Соответствующую запись обнародовали на странице фестиваля в Instagram. В роль Гарри Поттера воплотился певец Виталий Козловский, Лорда Волдеморта сыграл комик Марк Куцевалов, профессора Дамблдора – военный Илья Самойленко, Белатрису Лестранж – Екатерина Павленко, а Драко Мелфоя – EL Кравчук.

Среди других знаменитостей, которые снялись в видео, были: Амиль Насиров, Иван Люленов, Петр Бампер, Александр Хоменко, Даша Кубик, Повар Данил, Олег Свищ, Дядя Жора и Андрей Бережко. Видео создали участники Badstreet boys.

По сюжету герои разыскивают магический артефакт, который превращает все в донаты, и квартиру, которую можно выиграть, приняв участие в сборе. Ролик насыщен магической атмосферой и большим количеством отсылок к фильмам о Гарри Поттере, что точно понравится фанатам. В частности, знаменитости довольно много шутили во время создания видео, что делает просмотр только интереснее.

"13 друзей Атласа и философский камень" довольно быстро приобрел бешеную популярность в сети. За день после публикации видео набрало более 38 тысяч лайков, а в комментариях юзеры уже назвали проект шедевром:

"Я извиняюсь, здесь концентрация звезд выше, чем на церемониях вручения Грэмми и Оскара вместе взятых. Как выдержать этот восторг и не умереть".

"Это шедевр, это раз*об, это что-то нереальное! Спасибо за это произведение искусства! Всем большое уважение и почтение за участие и работу в создании этого захватывающего видео! Слава Украине!"

"Скажу своим детям, что это и был оригинальный Гарри Поттер".

"Это прекрасно. Спасибо вам за этот шедевр".

"Это очень круто. Как я кайфую от каждого в видео. Гении просто".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Atlas Festival презентовал новую версию легендарной песни "911".

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