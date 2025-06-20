Badstreet Boys и 'Океан Эльзы': Atlas Festival презентовал новую версию легендарной песни '911'

Badstreet Boys и Святослав Вакарчук создали неожиданный фит на культовую песню группы "Океан Эльзы" – "911". Трек звучит как код помощи и становится голосом Сбора №13 от Atlas Festival и Фонда "Повернись живим" на защиту украинского неба от вражеских дронов.

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К общей цели присоединилась компания "BMW Украина", которая задонатила новый BMW 3 серии прямо из автосалона. Автомобиль будет разыгран среди всех, кто сделает донат от 200 грн в поддержку украинской армии.

– 200 грн = 1 шанс

– Чем больше донатов – тем больше шансов

– Победитель будет выбран 25 июля вместе с партнерами

Сбор №13 – это не просто фандрейзинг, а масштабная коммуникационная кампания, объединяющая культурную индустрию, медиа, общественность и бизнес вокруг общей цели: собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ и защиту гражданского населения.

Сбор №13 продолжается. Ты – часть этой силы.