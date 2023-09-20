Галкин показал свежее фото с Пугачевой: 74-летнюю Примадонну не узнать

Российский пародист-эмигрант Максим Галкин, публично критикующий путинскую власть и пропаганду РФ, показал свежее фото со своей на 27 лет старшей женой-певицей Аллой Пугачевой. Артистка редко показывается фанатам и прекратила концертную деятельность после начала полномасштабной войны в Украине.

На новом кадре, который супруги сделали в Израиле, влюбленные позируют у Средиземного моря. Романтичный пост появился в Instagram юмориста, где за час собрал более 30 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пара позировала на побережье Тель-Авива, нежно обнимаясь. На фото Галкин предстал в бежевой футболке, а его 74-летняя жена улыбалась в стильной белой рубашке, на которую повесила очки.

Видео дня

На кадре Примадонну не узнать. В свои почтенные годы она выглядит моложе, чем несколько десятилетий назад. На фото виден здоровый румянец и почти нет морщин.

Ранее в СМИ предполагали, что Алла Борисовна не пренебрегает косметическими процедурами и "уколами" красоты. На некоторых фотографиях даже заметили, что певица увеличила губы.

После эмиграции Примадонны из России пропагандисты так вызверились на нее, что начали критиковать за любые изменения во внешности. "Нет ресниц, кожа натянута, глаза-щели", "Без слез не взглянешь", "Опухлое и бледное лицо" – только некоторые прилагательные, которыми росСМИ описали когда-то любимицу публики.

Ранее OBOZREVATEL подробно расписал, какие процедуры делала исполнительница в течение всей своей жизни, и почему в 60 лет она выглядела старше, чем на 75-м году жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!