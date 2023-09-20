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Галкин показал свежее фото с Пугачевой: 74-летнюю Примадонну не узнать

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
1,3 т.
Галкин показал свежее фото с Пугачевой: 74-летнюю Примадонну не узнать

Российский пародист-эмигрант Максим Галкин, публично критикующий путинскую власть и пропаганду РФ, показал свежее фото со своей на 27 лет старшей женой-певицей Аллой Пугачевой. Артистка редко показывается фанатам и прекратила концертную деятельность после начала полномасштабной войны в Украине.

На новом кадре, который супруги сделали в Израиле, влюбленные позируют у Средиземного моря. Романтичный пост появился в Instagram юмориста, где за час собрал более 30 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пара позировала на побережье Тель-Авива, нежно обнимаясь. На фото Галкин предстал в бежевой футболке, а его 74-летняя жена улыбалась в стильной белой рубашке, на которую повесила очки.

Видео дня
Галкин показал свежее фото с Пугачевой: 74-летнюю Примадонну не узнать

На кадре Примадонну не узнать. В свои почтенные годы она выглядит моложе, чем несколько десятилетий назад. На фото виден здоровый румянец и почти нет морщин.

Ранее в СМИ предполагали, что Алла Борисовна не пренебрегает косметическими процедурами и "уколами" красоты. На некоторых фотографиях даже заметили, что певица увеличила губы.

Галкин показал свежее фото с Пугачевой: 74-летнюю Примадонну не узнать

После эмиграции Примадонны из России пропагандисты так вызверились на нее, что начали критиковать за любые изменения во внешности. "Нет ресниц, кожа натянута, глаза-щели", "Без слез не взглянешь", "Опухлое и бледное лицо" – только некоторые прилагательные, которыми росСМИ описали когда-то любимицу публики.

Ранее OBOZREVATEL подробно расписал, какие процедуры делала исполнительница в течение всей своей жизни, и почему в 60 лет она выглядела старше, чем на 75-м году жизни.

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