Примадонну уже не узнать? Как менялась внешность Пугачовой с годами и какие операции она делала. Фото

Российская певица Алла Пугачева, которая больше не живет в РФ, на днях удивила фанатов своей молодостью. Звезду заметили на благотворительном проукраинском фестивале, где сумели вблизи сфотографировать.

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Примадонна – настоящий феномен среди артистов, ведь с годами она выглядит все лучше. Считается, что это заслуга пластических хирургов и косметологов. OBOZREVATEL покажет, как менялась Алла Борисовна с годами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мало кто помнит, но в молодости артистка не любила завивать волосы в мелкие кудри и краситься в блонд. Именно на фотографиях, сделанных в начале карьеры звезды, можно рассмотреть ее натуральные черты – большие глаза, тонкие губы и четкий овал лица.

Когда Примадонна уже стала любимицей миллионов фанатов, ее образ претерпел изменения. Лицо звезды стало выглядеть пухлее, а острые скулы заменили щечки. В период с 50 до 60 лет она выглядела на свой возраст.

Исполнительницу трудно было заподозрить в пластических операциях и косметологическом вмешательстве до брака с пародистом Максимом Галкиным.

Таблоиды часто поговаривали об "изменениях" звезды, но общая картина почти не менялась.

После 2011 года, когда Алла Пугачева сосредоточилась на семье, а не карьере, ее образ существенно изменился. Артистка заметно похудела, а ее лицо "покинули" все морщинки. Кроме того, на фото заметно, что звезда увеличила губы и подтянула овал лица.

От кудрей, дряблой кожи и нависших век ничего не осталось. Даже румянец появился на щеках певицы.

"Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделаны шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала", – прокомментировал внешний вид знаменитости врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили.

На последних фото звезды, сделанных в Латвии, видно, что на лице 74-летней Примадонны нет никакой морщинки. Более того, ее фигура стала насколько стройной и подтянутой, что многие молодые звезды могли бы ей позавидовать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Пугачева на проукраинском фестивале радостно слушала украинских певцов, которые смеялись над РФ и кричали о победе Украины.

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