Галкин, Лобода и российские звезды: скандальная 'Мисс Украина' с размахом отпраздновала день рождения на европейском курорте

Скандальная "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша нескромно отпраздновала свой 31-й день рождения на вилле в курортном муниципалитете Сен-Тропе. Как выяснилось, развлекали ее в этот день "хорошие русские" и украинская певица Светлана Лобода.

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В своих соцсетях украинка, которая в свое время попала в скандал из-за русского языка, похвасталась фото и видео с роскошной вечеринки. Впоследствии в российских медиа появились подробности празднования и информация о приглашенных гостях, среди которых – Максим Галкин.

"Вечеринку на 30 человек также вели юмористка Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон, который в 2000-х выступал в шоу вместе с Александром Незлобиным. Галкин развлекал гостей песнями, в том числе и той, которую записал в дуэте с Аллой Пугачевой", – говорится в заметках.

На роликах, что опубликовала сама Маргарита, слышно, что праздник вели на русском языке. Светлана Лобода и Максим Галкин развлекали гостей песнями из старого, русскоязычного репертуара.

В конце праздника именинница торжественно объявила, что ждет ребенка. Вместе с гостями она узнала его пол. Свой статус будущей мамы она тщательно скрывала от друзей. В сети есть информация, что муж Маргариты – украинский бизнесмен Александр Гузенко, который в свое время входил в список самых богатых людей Днепропетровщины.

Напомним, после победы на конкурсе "Мисс Украина" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, из-за чего нарвалась на критику в сети. Однако на этом скандалы с ее участием не закончились.

Харьковчанка, которая получила честь говорить от имени украинцев в мире, не смогла ответить на вопрос, кому принадлежит Крым.

"Крым – это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям! Логично", – оправдывалась Маргарита.

В 2022 году она переехала за границу. В соцсетях победительницы конкурса красоты почти нет украинского контекста. Зато ее русскоязычные посты посвящены путешествиям, элитным курортам и другим привилегиям богатой жизни.

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