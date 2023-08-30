Галь Гадот, Сулай Энао и другие всемирно известные женщины, служившие в армии

Часто звездные красотки на экране убедительно играют супергероев или воинов, которые умело борются (наравне с мужчинами). Есть случаи, когда в этих сценах их заменяют дублеры. Да так, что вы вряд ли заметите это. А есть, когда действительно владеют боевым искусством, скажем, тхэквондо, каратэ или поединком с холодным оружием.

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Интересно то, что некоторые из актрис научились быть отважными, выносливыми и сильными в битвах благодаря службе в армии. О них расскажем в материале OBOZREVATEL.

Алона Тал

Певица и актриса еврейско-американского происхождения Алона Тал в юности увлекалась игрой на фортепиано, гитаре и пением, и получила образование в школе искусств Тель-Авива. Далее записала несколько песен вместе с израильским рэпером Subliminal. Она мечтала продолжать выступать на сцене, но пришлось бросить любимое дело. Причина – строгий закон, согласно которому все женщины в Израиле по достижении 18-летнего возраста должны отслужить в армии. Во время службы Алона получила бесценный опыт, который вскоре пригодился в кинематографе. Скорее всего, вы видели эту актрису в сериалах "Сверхъестественное" и "Шпион", где она сыграла персонажей с характером.

Галь Гадот

Израильской актрисе и модели Галь Гадот не просто так в супергеройских фильмах, основанных на комиксах компании DC Comics, дали роль сильной и воинственной Чудо-женщины. Та была готова к этому физически и психологически. Ведь в 18 лет отправилась служить в израильскую армию. Два года Галь отслужила в ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) на должности фитнес-инструктора. Параллельно с этим она работала моделью. Ее фотографии были на обложках европейских и израильских изданий. После армии Гадот начали звать сниматься в кино именитые режиссеры Голливуда.

Джулия Леви-Бекен

Французская актриса Джулия Леви-Бекен родилась в семье режиссера и журналистки. Она с детства изучала 4 языка (французский, английский, итальянский и иврит), поэтому образованную девочку пригласили сниматься в кино еще в подростковом возрасте, в 14 лет. Она согласилась, а вскоре ей стали предлагать роли разные представители киноиндустрии, чтобы та сыграла в их проектах.

Ради съемок в одном из сериалов Джулия переехала в Израиль и получила там гражданство. Как только ей исполнилось 18, пришлось отслужить в ЦАХАЛ. Позже Леви-Бекен сказала в своих интервью, что не жалеет об этом опыте. По ее словам, это еще больше раскрыло ее потенциал в кино.

Сулай Енао

Колумбийско-американская актриса кино и телевидения Сулай Энао в детстве вместе с родителями эмигрировала в Нью-Джерси. Сразу после окончания учебы в школе девушка подписала контракт на 3-летний срок службы в американской армии. Во время отбывания воинского долга Сулай задумалась над актерской карьерой. Итак, сразу после службы поступила в Нью-Йоркскую консерваторию драматического искусства. С выбором профессии не прогадала. Относительно быстро Энао получила главную роль в картине "История Ванессы дель Рио".

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