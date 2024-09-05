Фредди Меркьюри родился 78 лет назад: почему никто не знал о болезни лидера Queen и кем была единственная женщина, которую он безумно любил

Голос легендарного певца, фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри до сих пор увлекает меломанов по всему миру. Врожденная звезда очаровывал фанатов своей яркой личностью, незабываемыми выступлениями и непревзойденным талантом. Сегодня, 5 сентября 2024 года, артист праздновал бы 78-летие.

Видео дня

Фредди Меркьюри – одно из лучших имен в рок-музыке, но не каждый знает, что это только псевдоним. Будущий музыкант, настоящее имя которого Фаррух Бульсара, родился 5 сентября 1946 года на острове Занзибар, ныне Танзания, в семье британского служащего.

Детство и увлечение музыкой

Большую часть своего детства Фредди провел в Индии. В 7-летнем возрасте мальчик впервые овладел фортепиано, а уже в 12 лет он создал школьный ансамбль. Вместе с товарищами Меркьюри исполнял кавер-версии песен и увлекался рок-н-роллом. Однако, по воспоминаниям друзей, будущую легенду увлекала и поп-музыка. Имея невероятную способность воспроизводить услышанные ноты, юноша открыл для себя новый мир. Именно тогда он стал называть себя на англоязычный манер, выбрав имя "Фредди".

Создание группы Queen

Семья звезды вернулась на родину, однако уже в 60-х годах должна была поехать в Англию из-за революции. Совсем скоро Меркьюри поступил в колледж и получил диплом специалиста по художественной графике и дизайну. Интересно, что художественные навыки художественные навыки помогли ему создать геральдический герб группы Queen, где зашифрованы знаки зодиака участников группы.

После окончания учебы Фредди играл в ряде групп. Однако в 1970 году судьба свела музыканта с гитаристом Брайаном Мэем и барабанщиком Роджером Тейлором, ранее игравшими в коллективе Smile. В 1971 году к ним присоединился басист Джон Дикон. Артисты основали группу Queen. Приблизительно тогда же лидер взял себе псевдоним "Меркьюри".

Единственная любовь на всю жизнь

Личная жизнь певца всегда была окутана слухами. Однако единственным человеком, которого он любил всю жизнь, стала девушка по имени Мэри Остин. Пару познакомил коллега по группе Брайан Мэй.

Как известно, легендарная баллада "Love of My Life", даже через 49 лет доводящая до слез слушателей, была посвящена именно ей – Мэри Остин.

Тогда же экстравагантный исполнитель сделал предложение самому родному человеку. Однако свадьба не состоялась. Несмотря на долгосрочные отношения, молодые люди разошлись после признания Меркьюри о своей сексуальной ориентации.

В течение жизни у Фредди было немало любовников, однако Мэри всегда оставалась его ближайшей подругой. Сама же девушка родила двух сыновей, однако не была официально замужем за их отцом. Крестным старшего сына британки стал звездный певец. После смерти 45-летнего артиста в 1991 году стало известно, что он оставил Остин немалую часть своих денег, дом и гонорары за звукозапись.

Болезнь певца

Первые сообщения в прессе и клинические наблюдения, связанные с ВИЧ, появились в 1981 году, а название СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) впервые было предложено учеными в июле 1982 года. Биографы предполагают, что Фредди обнаружил симптомы болезни еще в 1982-м, посетив врача, чтобы тот обследовал белое пятно на языке.

В октябре 1986 года некоторые газеты сообщили, что Меркьюри прошел тест на ВИЧ/СПИД, хотя партнер знаменитости Джим Хаттон подтвердил после смерти певца, что СПИД действительно был диагностирован у него в апреле 1987 года. Тогда, на фоне слухов в прессе, Фредди утверждал, что его тест на ВИЧ был отрицательным, а его ближайшие товарищи отрицали какие-либо сообщения о том, что музыкант болен СПИДом.

Артист пытался хранить тайну, чтобы защитить своих близких. В интервью 1993 года Брайан Мэй подтвердил, что Фредди рассказал коллегам по группе о своем недуге гораздо раньше. 9 августа 1986 года Queen отыграли свой последний концерт, но продолжали работать в студии. Тогда друзья описывали его как похудевшего, но отмечали, что он не терял позитива.

Публичное заявление

После последней записи с группой в июне 1991 года Фредди вернулся в свой дом в Кенсингтоне, где за ним ухаживал партнер Джим и посещала бывшая жена Мэри. Поскольку состояние артиста стремительно ухудшалось, он отказался от любых лекарств, кроме обезболивающего. 23 ноября 1991 года Меркьюри обнародовал заявление, которое подготовил вместе со своим менеджером Джимом Бичем накануне.

"Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови на ВИЧ оказался положительным, у меня СПИД. Я счел нужным держать эту информацию в тайне, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пора сообщить правду друзьям и поклонникам во всем мире", – говорилось в обращении. Всего через сутки после заявления Меркьюри скончался в возрасте 45 лет. Официальной причиной смерти названа бронхиальная пневмония, вызванная СПИДом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как пользователей сети поразил новый неожиданный образ звезды "Бондианы" Дэниела Крейга. Особенно поклонников актера увлекла новая прическа звезды. Детали и фото – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!