Forbes официально назвал Тейлор Свифт миллиардером: как певице удалось заработать столько денег до 34 лет

Американская певица Тейлор Свифт официально вошла в рейтинг самых богатых людей в мире бизнес-журнала Forbes с капиталом в $1,1 млрд. 34-летняя музыкальная звезда заняла 2545-е из 2692 мест, а выдающимся событием для ее карьеры стал тур Eras Tour, который принес $1 млрд – мировой рекорд.

Дебютировала поп-певица еще в 2006 году, но наибольшую известность получила только в 2023 году. Как сообщает Page Six, состояние ей обеспечили последний шестой музыкальный тур, признание человеком 2023 года по версии TIME и некоторые осторожные, но уверенные шаги в развитии карьеры.

Музыкальные альбомы

В 2020 году певица объявила, что перезапишет свои первые пять альбомов. Однако, кроме старых песен, Свифт выпускали и новые работы – Lover, Folklore, Evermore и Midnights в сотрудничестве с лейблом Universal Music Group.

С началом карьеры обладательница Grammy Awards 2024 зарелизила всего 21 альбом, из которых: 11 оригинальных студийных, 4 перезаписанных, 4 концертных и 2 мини-версии. Только с 2019 года ей удалось заработать на творчестве $400 млн, сообщает Bloomberg.

Рекордные стриминг-прослушивания

Известно, что Тейлор Свифт заработала около $130 млн. только на прослушиваниях песен в Spotify. В частности, ее треки есть и на других музыкальных сервисах – Apple Music, YouTube Music и Amazon Music – и сумма составляет около $160 млн.

Музыкальные гонорары

Из-за безумной популярности песен Тейлор Свифт, кино и рекламотворцы решили воспользоваться этим и получили разрешение на использование актерского права певицы, за что она получила рекордные $80 млн прибыли.

Ее творчество звучало в таких кинороботах, как "Анатомия Грей", "Лето, когда я стала красивой", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Голодные игры".

Турне

Самым кассовым туром в истории стал Eras Tour, принеся звезде более $1 млрд. На событие было продано около 4,3 млн билетов. Благодаря ему певица принесла в экономику США $4,6 млрд. Такой вклад в бюджет страны не смог ее оставить без титула "Человек года" по версии журнала TIME.

Дорогая недвижимость

Тейлор Свифт владеет пятью домами в США, общей стоимостью примерно $150 млн. Как отмечает Wall Street Journal, первой недвижимостью был пентхаус площадью 300 квадратных метров, купленный в возрасте 19 лет.

Продажа прав и партнерство

По той же причине, с которой Тейлор Свифт сотрудничают рекламные и кинокомпании, другие мировые бренды также заключают соглашения на партнерство со звездой.

Семейная финансовая подушка

Раннюю успешность Тейлор Свифт получила, вероятно, благодаря помощи родителей. Ее семья была высшего среднего класса, и это сильно влияло на развитие будущей звезды. Отец Скотт Свифт работал биржевым маклером, а мать Андреа Свифт – менеджером по маркетингу в рекламном агентстве, что приносило чистый капитал в $10 млн.

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