Флаг подняли не просто так: королева Дании опровергла слухи о проблемах с королем Фредериком и сообщила трагическую новость

3 апреля королева Дании Мария вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после пасхального отпуска с королем Фредериком и их четырьмя детьми. Надев элегантный синий образ, королевская особа вышла на публику, чтобы отметить 75 лет со дня основания Национальной гвардии.

Однако в ночь накануне празднования произошла трагедия: от остановки сердца умерла женщина-солдат, выполнявшая ночное дежурство в парке, сообщает HELLO. Это стало объяснением поднятого флага над королевским особняком, ведь ранее эксперты предполагали, что это связано с драмой в семье.

Королевский флаг развевается только тогда, когда король, королева или наследный принц находятся дома, что побудило королевских поклонников думать, будто семейный отпуск прошел не так, как планировалось.

Развевался регентский флаг королевы Маргреты – это заставило многих предположить, что дома была либо королева Мария, либо ее сын принц Кристиан, поскольку не было бы необходимости, чтобы регент принимал участие в деле, если бы присутствовал король Фредерик.

Главной темой для сплетен стали фото короля с мексиканской светской львицей Геновой Казановой, которые СМИ опубликовали в октябре 2023 года. Снимки, на которых пара наслаждается поздней ночной прогулкой в Мадриде, разозлили поклонников Марии.

Когда королева вышла на трибуну, чтобы обратиться к военным, она отдала должное военнослужащей, сказав: "В течение 75 лет Нацгвардия обеспечивала безопасность для датчан. Прежде чем начать празднование, я также хотела бы выразить свои глубокие соболезнования семье погибшей, которая умерла минувшей ночью". После этого была объявлена минута молчания.

Мэри тесно связана с Национальной гвардией, поскольку в 2008 году она прошла военную подготовку в полку. В 2015 году королева получила звание первого лейтенанта, в 2019 году стала капитаном, а в 2023 году – почетным майором.

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